Миллионы беженцев могут не вернуться в Украину из ЕС: три сценария после войны

Количество украинских беженцев в мире достигло 5,6 млн человек, тогда как темпы выезда в 2025 году по сравнению с предыдущим замедлились. В то же время по разным сценариям – оптимистический, нейтральный и пессимистический – вернуться могут от 1,3 до 2,2 млн украинцев.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии. Опрос показал, что значительная часть украинцев уже готовит почву для легализации в странах ЕС после завершения действия временной защиты в 2027 году.

Демография и география миграции

По данным аналитиков, по состоянию на начало февраля через западные границы Украины выехали 4 млн человек, еще 277 тыс. добрались до Европы транзитом через РФ и Беларусь, а около 1,3 млн находятся на территории этих стран.

В то же время в 2025 году чистый отток населения из Украины сократился. В прошлом году разница между теми, кто выехал и въехал через западные пункты пропуска, составила 303 тыс. человек – это на 34% меньше, чем в 2024 году.

Кто остается за границей:

женщины – 40%;

мужчины – 29% (их доля выросла с 27%);

дети – 31%;

56% – люди в возрасте до 35 лет.

Наблюдается тенденция возвращения старших людей (45 и старше), тогда как молодежь в возрасте 18-22 года чаще выбирает остаться за границей. В то же время большинство мигрантов – это выходцы из Киева и области (24%), а также из восточных и южных регионов (52%).

Германия и Польша – главные направления

Больше всего украинцев приняла Германия – там проживает 23% беженцев. Эту страну чаще выбирает молодежь. На втором месте – Польша, где находится 19,5% украинцев с временной защитой. Она является более привлекательной для людей в возрасте 35-49 лет.

Прогнозы возвращения: три сценария

Аналитики выделяют группу "классических военных беженцев" – тех, кто бежал непосредственно от боевых действий. Среди них 63% планируют вернуться домой, а общий показатель по выборке составляет 43%.

Главным условием для возвращения 80% опрошенных называют полное прекращение боевых действий и восстановление авиасообщения. Учитывая это, авторы исследования построили три вероятных сценария возвращения украинцев:

оптимистический – вернутся 2,2 млн человек;

– вернутся 2,2 млн человек; базовый – 1,6 млн граждан;

– 1,6 млн граждан; пессимистический – 1,3 млн человек.

Что после 2027 года

Статус временной защиты в ЕС действует до 4 марта 2027 года. В связи с этим украинцы уже ищут альтернативные варианты легализации:

21% уже имеют документы для долгосрочного пребывания;

26% планируют получить их в ближайшее время.

В случае отмены специального статуса лишь 23% респондентов однозначно заявляют о готовности вернуться в Украину.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в некоторых странах Европейского Союза украинским беженцам уже ужесточили условия получения социальных выплат и уменьшили их размеры. Кроме того, в Европе наблюдается общая тенденция на снижение поддержки украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!