Политическо-ментальный сдвиг в странах ЕС вправо (а для Украины это далеко не всегда плохо, о чём говорит, в частности, итальянский пример с великолепной Мелони), мировой кризис "идеи DEI", победа Трампа в Америке как кульминация разложения позитивно-дискриминационного "линдонджонсон-байденовского" [не путать с экономическим "фридмановским!!!] неолиберализма - это всё, по большому счёту, спровоцированный необъяснимой любовью к мигрантам, Грете Тунберг (как явлению), и USAID (тоже как явлению) не столько общецивилизационный протест против засилья полусоциалистического "глубинного государства" (опять же - как явления), сколько вынужденный концептуальный переход (со сменой мировоззренческой парадигмы) от чересчур левоватого и потому всегда лживого ЛИЦЕМЕРИЯ к честному и откровенному прагматичному ЦИНИЗМУ (с его, к примеру, "всем понятной" идеей националистической вместо остохреневших и абсолютно никому не родных всевозможных глобальных) - вот и всё.

