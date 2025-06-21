Продвижение РФ на фронте, обмен телами и саммит НАТО: Зеленский дал пресс-конференцию СМИ. Главные тезисы

21 июня президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами на новом брифинге. Он прокомментировал ситуацию на передовой и вражеские обстрелы, циничные российские нарушения договоренностей, развитие нашего ВПК и особенности работы военной машины РФ и тому подобное.

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Встреча была устроена в Офисе президента в Киеве. Основные тезисы, озвученные главой государства для СМИ:

Во время репатриаций россияне подбросили 20 тел своих военных под видом погибших украинских воинов.

Российская сторона утверждала, что будет передавать Украине только украинцев и только военных, "но это оказалось ложью, уже зафиксированной", сказал Зеленский.

"Иногда эти тела даже с российскими паспортами. Они даже сами не могут проверить, кого отправляют. Мы, безусловно, хотим вернуть всех наших воинов и тела наших героев. Но мы точно не хотим возвращать русских просто для количества", – добавил он.

23% всех ударов на фронте происходят на Сумском направлении.

Общее количество штурмов в сутки – до 200 по всей линии соприкосновения. Всего на территории Украины насчитывается около 695 тысяч военных государства-агрессора (плюс Курское, Белгородское направления).

"Есть еще примерно 52 тысячи с Сумского направления... Ситуация на Сумщине – это большая проблема для русских. Они хотят продать успех на Сумщине и Харьковщине потому что, если успеха соответствующего нет, президент США Дональд Трамп скорее будет давить на них санкциями", – сказал президент.

За последнюю неделю противник продвинулся в сторону Сум на 200 метров, "и на 200–400 метров мы оттолкнули их".

Что касается Днепровской области, то захватчики постоянно пытаются прорываться ДРГ в составе двух-трех-четырех человек. Как утверждает Зеленский, пока что успехов в этом у врага нет.

В результате массированных вражеских ударов ни одна из систем Patriot не была уничтожена или повреждена.

Примерно треть "Шахедов" сбивают мобильные огневые группы, также воины начали использовать дроны-перехватчики

"Четыре компании в Украине производят эти перехватчики. Из четырех компаний две – очень успешно", – отметил Зеленский.

Украина уже законтрактовала на этот год, несмотря ни на что, артиллерии, дронов дальнобойных и недалекобойных больше, чем в любой год этой войны, добавил он.

Украина является частью безопасности Европы, и мы хотим, чтобы на наш ОПК выделяли 0,25% от ВВП того или иного государства-партнера.

Благодаря договоренностям, наша страна уже открывает производственные линии за рубежом в Дании, Норвегии, Германии, Канаде и Великобритании для совместного производства дронов, ракет, артиллерии.

Из 39 компаний ВПК РФ, задействованных в производстве "Орешника", 21 не находится под санкциями.

То есть эти компании беспрепятственно получают детали и компоненты для создания этого оружия.

В целом РФ получает от предприятий из Китая, Тайваня, Германии, Чехии, Южной Кореи, Японии и Индии станки, которые использует для своего оборонно-промышленного комплекса, а также компоненты от американских компаний.

Участие президента Украины в саммите НАТО не исключено.

Также рассматривается возможность встречи Зеленского и Трампа 24-25 июня в Гааге. Главы государств могут обсудить санкции против РФ и усиление давления на агрессора.

"Наши команды на связи", – заявил Зеленский.

"Мы готовы найти финансирование на пакет оружия, куда входят Patriot – это одна из тем для обсуждения. Также нам нужно обсудить санкции", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Украина вряд ли получит приглашение на вступление в НАТО во время саммита, который состоится на следующей неделе в Гааге. Такого вопроса нет в официальной повестке дня.

– Кроме того, по данным СМИ, в этом году члены военного блока пытаются пригласить Владимира Зеленского на саммит НАТО таким образом, чтобы избежать провокаций со стороны главы США Дональда Трампа.

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