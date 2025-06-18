В МИД Литвы ответили, может ли Украина получить приглашение на вступление в НАТО на саммите в Гааге

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Украина вряд ли получит приглашение на вступление в НАТО во время саммита Альянса, который состоится на следующей неделе в Гааге. По его словам, такого вопроса нет в официальной повестке дня.

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Об этом сообщает издание LRT. По словам Будриса, ни одна из сторон, включая Киев, не озвучивала ожиданий относительно формального приглашения на этом этапе. Он также отметил, что прорывных решений не стоит ждать и от следующего саммита в Вашингтоне.

"Никто не формулировал никаких ожиданий относительно приглашения в Гааге, как и мы не слышали этого от самих украинцев", - сказал он.

Зато Литва намерена сосредоточить внимание участников встречи на поддержке Украины и общей плоскости безопасности, в которой находятся НАТО и страна, противостоящая российской агрессии.

Также он заявил, что Литва будет подчеркивать единство Альянса и важность роли США в коллективном сдерживании и обороне, а также сосредоточится на Украине и вопросе прямой угрозы со стороны России.

Кроме темы Украины, среди ключевых вопросов саммита - увеличение оборонных расходов государств-членов. Инициатива повышения расходов до 5% ВВП активно продвигается американским президентом Дональдом Трампом. Также будут обсуждать развитие конфликта между Израилем и Ираном.

Как ранее писал OBOZ.UA, единогласного решения в вопросе членства Украины в НАТО внутри Альянса нет. Кроме того, в этом году члены военного блока пытаются пригласить Владимира Зеленского на саммит в Гааге таким образом, чтобы избежать провокаций со стороны главы США Дональда Трампа. Вопрос формата участия президента Украины остается открытым, чтобы не обострять напряженность в отношениях с Вашингтоном.

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