'Решу накануне': Зеленский сказал, от чего будет зависеть его поездка на саммит НАТО в Гаагу

Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, поедет ли лично в Гаагу (Нидерланды) на саммит НАТО. Но там, предварительно, запланированы важные встречи, не исключены переговоры на уровне лидеров Коалиции желающих, а также разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Видео дня

Этот вопрос глава государства прокомментировал 21 июня на брифинге для СМИ в Офисе президента. Он несколько раз назвал потенциальный диалог с Трампом весомым, но подчеркнул: "Моя поездка не зависит от того, будет ли встреча".

"Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность велика. На самом деле, решу накануне. Я хочу, безусловно, провести несколько встреч. И есть соответствующие приглашения от короля и от премьера. У меня значительная программа может быть, в том числе и встреч. И, конечно, очень важна встреча с президентом Трампом. Безусловно", – сказал Зеленский.

Если они все же проведут переговоры, то президент хотел бы поговорить о закупке оружия, новых санкциях против России и новых направлениях дипломатического трека.

"Мне кажется, что нам нужно проговорить санкции. И, честно говоря, мне кажется, что надо говорить о новом дыхании в дипломатическом треке. Нам нужна большая определенность и большая сила давления от мира на [Владимира] Путина – это нужно ради дипломатии. И я хотел бы с ним [Дональдом Трампом] проговорить эти форматы", – уточнил он.

Команды Вашингтона и Киева находятся на связи, обсуждают повестку дня различных встреч и форматов, добавил Зеленский.

"В Канаде последний раз мы проговаривали этот вопрос с генсеком НАТО, он очень хочет, чтобы Украина была, – Марк Рютте. Вторая история: нас интересует еще встреча на уровне лидеров Коалиции желающих. И мы думаем (если я поеду), это может быть во время саммита", – сказал президент.

Он заверил, что Украина и США имеют очень хороший диалог на уровне первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко и министра финансов США Скотта Бессента благодаря соглашению о недрах.

В частности, они встречались в Канаде, обсуждали минеральное соглашение, наши следующие шаги и тому подобное.

Свириденко вместе с председателем ОП Андреем Ермаком передали Бессенту список оружия, которое нужно нашей стране и которое мы готовы приобрести.

"Будем ждать фидбэк. Там очень большая сумма, туда входят системы Patriot. Как я и сказал, мы готовы найти деньги на весь этот пакет. С президентом Трампом это одна из тем для обсуждения", – сказал Зеленский.

Напомним:

– 2 июня президент сообщил, что Украину пригласили на саммит НАТО в Нидерландах. В каком именно формате состоится это участие, пока неизвестно.

– Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский 24 июня встретится в Гааге с руководителями Европейского совета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с генсеком НАТО Марком Рютте.

Как ранее писал OBOZ.UA, Рютте предупреждал, что в итоговом документе нового саммита будет упоминаться Украина. Но повторения тезиса о ее необратимом пути в Североатлантический альянс не будет – якобы потому, что это решение остается в силе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!