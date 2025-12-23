'Продуктивно поработали': Зеленский заслушал доклад Умерова и Гнатова по результатам встреч с представителями США

Президент Украины Владимир Зеленский принял доклады от секретаря СНБО Украины Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. Ему доложили о результатах переговоров в Майами.

Видео дня

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По словам главы государства, некоторые документы для мирного соглашения уже готовы.

Что известно

По словам главы государства, уже готовы проекты документов по гарантиям безопасности, восстановлению Украины и базовой рамки для окончания войны.

"Продуктивно поработали с представителями Президента Трампа, и сейчас есть подготовленные драфты нескольких документов. Пункты на сегодня зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить третьего российского вторжения. Каждый раунд переговоров и встреч добавляет обеспеченности украинским интересам, и именно так конструктивно мы продолжим эту работу", – написал президент.

Зеленский также поблагодарил европейских партнеров за поддержку и координацию. Он подчеркнул, что украинская команда переговорщиков ждет продолжения диалога с США.

"Важно, чтобы дипломатия всегда шла бок о бок с необходимым давлением на Россию и необходимой поддержкой для Украины", – отметил глава государства.

Напомним, ранее Рустем Умеров заявил, что Украина и США на переговорах во Флориде обсудили ряд вопросов, но основное внимание сосредоточили на четырех ключевых документах. Это произошло во время отдельной встречи делегаций двух стран.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 21 декабря в обращении к народу Владимир Зеленский заявлял, что представители Киева и Вашингтона говорили о тайминге – о "возможных временных рамках тех или иных решений". По словам президента, есть"конструктив с американской стороной".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!