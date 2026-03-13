Продолжат ли США поставлять Украине боеприпасы: ответ главнокомандующего сил НАТО в Европе

Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заверил, что военная поддержка Украины остается неизменной несмотря на войну США с Ираном. Поставки вооружения Киеву не прекращаются – союзники имеют достаточно ресурсов, чтобы сдерживать иранскую угрозу и продолжать усиливать украинскую армию.

Об этом генерал заявил во время слушаний в комитете вооруженных сил Сената США в четверг, 12 марта. Алексус Гринкевич отвечал на вопрос сенатора-демократа Джека Рида.

Тот отметил, что из-за войны с Ираном Пентагон вынужден перебрасывать дефицитные перехватчики к системам Patriot в район Персидского залива, а это потенциально может ослабить ПВО Украины.

Кроме того, сенатор указал, чторост цен на нефть несет выгоду российскому диктатору Владимиру Путину.

"Одним из неожиданных бенефициаров наших операций в Иране стала Россия. Цена на нефть резко выросла, что идет на пользу их экономике в тот момент, когда она страдала после нескольких лет войны. Мы фактически сняли санкции на поставки российской нефти Индии и другим странам. Мы сейчас в таком положении, что нам приходится отправлять ракеты Patriot в регион Персидского залива, а не поставлять их украинцам. В этой ситуации Путин получает огромную выгоду. Это по вашему мнению помогло ему увеличить выносливость?", – спросил генерала сенатор Джек Рид.

Поставка оружия Украине продолжается

Отвечая на вопрос, главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе заверил, чтостратегические поставки вооружений в Украину не прекращаются.

"Мы продолжаем поставки вооружений в Украину. Я предоставлю конкретные детали этого на закрытой сессии позже. Но уверяю вас – поддержка продолжается", – сказал Гринкевич.

Детальный перечень средств, которые предоставляют Украине, Гринкевич пообещал предоставить законодателям во время закрытого заседания.

Генерал также заверил, что эффект от роста цен на нефть будет зависеть от того, как долго продлится война против Ирана, однако, по его словам, и президент Дональд Трамп, и Пентагон знают об этой проблеме и держат все под контролем.

По его мнению, союзники имеют достаточно ресурсов, чтобы одновременно сдерживать иранскую угрозу и продолжать усиливать ВСУ.

