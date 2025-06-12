'Кто у нас – дочь или сын?' Сеть тронуло видео с освобожденным из плена защитником, который узнал о рождении ребенка

Один из освобожденных 12 июня защитников узнал о поле своего ребенка только после того, как вышел из плена. По телефону его возлюбленная рассказала, что родился мальчик, и назвали его Артуром.

Видео дня

Украинский Герой со слезами на глазах повторил имя сына. Этот момент попал на видео, которым поделился в Telegram уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Наш воин сказал любимой, что он уже дома, в Украине. "Не волнуйся, все будет файно", – попросил он ее.

"Кто у нас там, кстати? Дочь, сын? Ой... Как назвали? Артурчик! Йой..." – говорил боец по телефону. Когда он впервые назвал имя своего ребенка, то не смог сдержать эмоций и заплакал.

"Жизнь побеждает",– прокомментировал эти кадры омбудсмен.

12 июня состоялся третий этап масштабного обмена пленными, о котором было договорено в Стамбуле (Турция) на последнем раунде переговоров. Домой удалось вернуть воинов ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины.

Первые два этапа прошли 9 и 10 июня. А в среду, 11-го числа, состоялась репатриация 1 212 тел павших украинских военнослужащих.

Пока что неизвестно, продолжится ли обмен в пятницу, 13 июня. Общее количество наших защитников, которые вернулись домой в эти дни, будет названо позже.

Как писал OBOZ.UA, многих украинцев до слез растрогало видео с украинским Героем, который после обмена 12 июня эмоционально говорил по телефону, что любит Украину, ее людей и ни за что не продаст свою страну.

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