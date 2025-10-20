'Это наша позиция': Зеленский рассказал, есть ли договоренности с США по закупке украинских дронов

Украина готова продавать украинские беспилотники Соединенным Штатам в рамках партнерства. Также не исключается возможность предоставления дронов, но в обмен на дальнобойные ракеты, которых в нашей стране нет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он добавил, что применение дальнобойного оружия США отвечает интересам обеих сторон.

"Наша позиция: использование дальнобойного оружия США – это интерес двух сторон. В комбинированных операциях Украины некоторый процент занимают дальнобойные ракеты, а большинство занимает украинское производство дронов и украинское производство ракет. Поэтому это и есть комбинированная операция, чтобы достичь положительного результата по военным целям. У нас нет пока таких технологий, как "Томагавки" или аналогичные ракеты, которые летят на 1000 км, они есть у американцев. Так же когда, например, американская сторона говорит: "А что будет, если против нас, а у нас мало "Томагавков"? – рассказал Зеленский.

Он пояснил, что в современной войне все используют именно так. Системы противовоздушной обороны разжижают не ракетами, а дронами.

"Поэтому, не дай Бог, что кто-то будет что-то применять против вас, но вы должны знать, что вам понадобятся десятки тысяч дронов. Потому что работают именно комбинированные атаки. Это наша позиция. Поэтому я и сказал, что мы не только хотим купить ваши соответствующие ракеты, потому что у нас пока таких нет, но мы вам дадим дроны", – подчеркнул глава государства.

Украина имеет преимущества в производстве дронов

Он отметил, что в США есть мощная оборонная индустрия и они способны самостоятельно производить такие системы, однако важна боевая практика. В то же время американские производители признают, что украинские БПЛА пока одни из лучших.

"И поэтому я сказал, что мы готовы и продавать, и с учетом нашего партнерства, если мы можем иметь ваши ракеты, мы готовы давать. Пусть наши компании приезжают к вам и делайте вместе производство, если вы хотите, чтобы это производилось не в Украине, а у вас. То есть мы готовы", – сказал Зеленский.

Глава государства проинформировал о двух параллельных направлениях: Mega Deal – закупка американских вооружений, и Drone Deal – приобретение украинских дронов. Они идут бок о бок, поскольку Mega Deal охватывает различные ракеты и средства ПВО, а Drone Deal – именно те типы беспилотников, которые сейчас нам нужны, поэтому часть из них Украина не может продавать, но другая – экспортируется.

"Я приводил пример с морскими дронами. Четыре тысячи мы производим, 2 тысячи нам нужны. Почему бы эти 2 тысячи не продать партнерам? Это нормально. Пусть компании продают. Мы же покупаем оружие. И пусть наши компании продают. Это абсолютно нормально", – объяснил он.

Президент подчеркнул, что не следует просто передавать технологии, а лучше развивать партнерства. То есть, привлекать иностранные компании к сотрудничеству внутри национальных предприятий, чтобы они стали партнерами и работали ради общей прибыли.

В то же время государство заинтересовано в том, чтобы критически важные технологии, особенно приобретенные в боевых условиях, максимально оставались в Украине.

Отношения с США

По словам Зеленского, сейчас Украина достаточно конструктивна с Соединенными Штатами Америки в вопросе оружия и разведки.

"Что касается различных финансовых и энергетических программ – есть фонды, американские программы, которые после нашей поездки будут открыты. Сегодня ставили вопрос о газе, деньгах, по электричеству, по ремонту, по газовым турбинам. Там много всего. И здесь мы находимся в конструктиве", – объяснил гарант.

Когда закончится война

По вопросу окончания войны, по мнению президента, достаточно сложно сравнивать это, например с ситуацией на Ближнем Востоке, ведь мы воюем с армией РФ и достичь мира в этом случае будет сложно.

"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины. Такой у него и в мире настрой: давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины. То есть такое настроение, а мы делаем в таком настроении какие-то шаги – "Томагавки" и т.д., и это новые шаги, и они действительно поджимают Россию", – подытожил президент.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки проявили заинтересованность в украинских дронах и хотят закупать их. Поэтому возможно, между США и Украиной будет достигнуто соглашение в рамках которого, Украина будет продавать США свои БПЛА, а американцы будут продавать украинцам ракеты Tomahawk. Обе стороны не отклонили этого.

