'Пришло время': Зеленский призвал Запад конфисковать российские активы

Президент Владимир Зеленский заявил, что Западу уже пора конфисковать российские активы, чтобы принудить Москву к прекращению войны. Глава государства считает, что сейчас важно остановить Россию и сделать все возможное, чтобы укрепить общую силу в сфере безопасности, экономике, технологиях, социальном развитии.

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Зеленский отметил, что настало время не просто заморозить российские активы, а конфисковать и использовать на нужды мира, а не войны. Об этом президент Украины заявил в ходе выступления по случаю 50-летия Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ.

Россию можно подтолкнуть к прекращению войны

Украинский президент выразил уверенность в том, что подтолкнуть Россию к прекращению этой войны можно. При этом Зеленский предупредил, что, если мир не намерен изменить режим в России, значит, даже после окончания войны Москва и дальше будет пытаться дестабилизировать соседние страны. Зеленский объяснил, что РФ будет продолжать тратить на это огромные средства, ресурсы и, возможно, даже человеческие жизни.

"Я благодарен всем, кто вводит санкции против России и готовит новые. И нам нужно полностью заблокировать военную машину России – отрезать ее оружейную индустрию, ограничить ее доходы от энергоносителей и, наконец, направить все замороженные российские активы, в том числе состояние, приобретенное коррупционным путем, в защиту от российской агрессии. Пора конфисковать российские активы. Не просто заморозить их – конфисковать и использовать их на нужды мира, а не войны", – отметил президент.

Европе придется долго защищаться от России

Зеленский объяснил, что одна из главных идей российского диктатора Владимира Путина заключается в том, что у России нет четких границ, что ее границы там, где она захочет их иметь. Украинский президент подчеркнул, что такой настрой Москвы свидетельствует о полном отражении мира, возникавшего после Второй мировой войны, и является базой современного режима в России. По словам Зеленского, Европе придется долго защищаться от российской агрессии.

"Россия захватила огромное количество земель – и не только за последнее время, но и за столетие имперской экспансии и агрессии. Однако ее реальный потенциал гораздо меньше европейского. Россия отстает в разработках. И самое главное: в отличие от Европы Россия не предлагает того образа жизни, который хотелось бы перенять людям. Поэтому она терпит поражение", – заявил Зеленский.

Зеленский верит в настоящий мир

Президент подчеркнул, что украинцы уже многое пережили за время полномасштабной войны, при этом Зеленский выразил надежду, что в Украине наступил настоящий мир – без сирен и воздушных тревог.

По словам Зеленского благодаря тому, что Европа остается объединенной, Россия будет вынуждена признать свои реальные границы.

"Украинцы многое пережили, потому что мы вместе со всеми, кто ценит жизнь. И я уверен, что настанет день, когда Украина будет жить в настоящем мире – время, когда мы не будем просыпаться каждую ночь от сирен воздушной тревоги, время, когда мы восстановим безопасность и конституционный строй на временно оккупированных территориях, время, когда Россия будет вынуждена признать свои реальные границы. Это время придет, поскольку Европа остается объединенной. Украина не сама. Америка помогает. И мир выбирает жизнь, а не войну. Если мы оглянемся на выбор, сделанный в Хельсинки 50 лет назад, то это был выбор в пользу жизни, а не войны", – подчеркнул президент.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "разочарован" в Путине, и пояснил, что его предыдущий срок России для содержательного участия в переговорах о прекращении войны теперь будет выпадать на 10 дней – с 29 июля до 8 августа. Он сказал, что не получил "никакого ответа" от Путина относительно ранее озвученных 50 дней и срока с 7 по 9 августа, поэтому оценил, что российский диктатор нацелен на захват "всей" Украины и "вероятно, хочет продолжать войну".

Как сообщал OBOZ.UA, дочь специального представителя президента США по вопросам Украины и РФ Кита Келлога, Меган Моббс, отреагировала на массированную российскую атаку по украинской столице в ночь на 31 июля. Она заявила, что таким образом диктатор Владимир Путин испытывает американскую решимость и силу. Дочь специального представителя президента США по вопросам Украины уверена, что российская террористическая атака РФ по Киеву была ответом Кремля на дедлайн президента США Дональда Трампа о прекращении огня в ближайшие 10 дней.

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