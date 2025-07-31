'Путин испытывает решительность и силу Америки': дочь Келлога отреагировала на российскую атаку на Киев

Дочь специального представителя президента США по вопросам Украины и РФ Кита Келлога, Меган Моббс, отреагировала на массированную российскую атаку по украинской столице в ночь на 31 июля. Она заявила, что таким образом диктатор Владимир Путин испытывает американскую решимость и силу.

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Она подчеркнула, что Америка не должна сломиться под таким давлением главаря Кремля. Об этом Моббс сообщила у себя на странице в соцсети Х.

Путин ответил на слова Трампа ракетами и дронами

Дочь специального представителя президента США по вопросам Украины уверена, что российская террористическая атака РФ по Киеву была ответом Кремля на дедлайн президента США Дональда Трампа о прекращении огня в ближайшие 10 дней.

Моббс подчеркнула, что Путин фактически испытывает американскую решимость и силу. По ее словам, Соединенные Штаты не должны сломиться перед такими террористическими ответами главаря Кремля.

"Киев подвергся массированной атаке беспилотников. Не сомневайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента Трампа. Он испытывает американскую решимость и силу. Мы не должны быть сломлены", – заявила Моббс.

Также Моббс добавила, что Россия продолжает посылать сигналы Соединенным Штатам и Западу в целом о том, что Москва не боится.

Что предшествовало

Российские военные преступники утром 31 июля нанесли ракетный удар по Киеву, разрушив жилую многоэтажку в Святошинском районе. Под завалами дома оказались жители. В целом Россия с ночи массированно атаковала украинскую столицу "Шахедами" и ракетами: зафиксированы повреждения в четырех районах, шесть человек погибли и более полусотни пострадали.

Российские военные преступники убили шестерых жителей Киева: четырех в Святошинском районе и двух – в Соломенском. В частности, погиб шестилетний мальчик. Еще 52 человека пострадали, среди них – девять детей и трое полицейских, которые ехали на вызов. Десятки пострадавших госпитализированы, остальные получили помощь на месте.

Напомним, 30 июля оккупационная армия РФ в очередной раз ударила по зданию Сумской областной военной администрации. Вследствие теракта пострадали мирные жители. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 июля российская террористическая армия нанесла очередной удар дронами по Харькову. В результате обстрела среди мирных жителей есть пострадавшие. Враг атаковал два района в областном центре – Шевченковский и Слободской.

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