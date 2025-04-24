Принятия добился Порошенко: что известно о Крымской декларации, принятой США, и почему все о ней вспомнили сейчас

На требования Соединенных Штатов Украины относительно территориальных уступок президент Владимир Зеленский ответил напоминанием о Крымской декларации от 25 июля 2018 года. Она была принята, когда США во время своего первого срока возглавлял Дональд Трамп, а президентом Украины тогда был Петр Порошенко.

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Декларацию обнародовал тогдашний глава Госдепартамента Майк Помпео, назначенный Трампом. И он, являясь главным представителем официальной внешней политики США, в документе подтверждал непризнание российской аннексии Крымского полуострова и провозглашал долгосрочный отказ признания претензий РФ на территорию, захваченную силой вопреки международному праву.

Основная суть Крымской декларации:

– Россия, путем вторжения в Украину и попытки аннексии Крыма в 2014 году, пыталась подорвать основополагающий международный принцип, соблюдаемый демократическими государствами: ни одна страна не может силой изменять границы другой;

– Соединенные Штаты снова подтверждают свою политику относительно отказа признания требований Кремля по установлению суверенитета над территорией, захваченной силой вопреки международному праву. Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются сохранять эту политику до восстановления территориальной целостности Украины;

– Своими действиями РФ повела себя способом, недостойным великой державы, и по собственной воле изолировала себя от международного сообщества.

Именно из-за того, что Трамп и его новая команда противоречат официальной позиции Вашингтона (в частности принципам, которые Трамп признавал во время первого срока), Зеленский 23 апреля опубликовал в X (Twitter) текст указанной декларации.

В сообщении президент в очередной раз поблагодарил партнеров. "Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать согласно своим сильным решениям", – добавил глава государства.

Добавим: Крымская декларация появилась через десять дней после встречи Трампа с Владимиром Путиным в столице Финляндии Хельсинки (16 июля 2018 года). Перед встречей республиканец допускал высказывания, свидетельствовавшие о возможности пересмотра в будущем политики США по поводу непризнания попытки аннексии Крыма.

Тогдашний президент Украины Петр Порошенко называл декларацию Госдепа США исторической, а также характеризовал ее как "достойный ответ гибридным провокациям Кремля".

"Искренне благодарен администрации президента Дональда Трампа за бескомпромиссную позицию относительно поддержки территориальной целостности Украины в международно признанных границах", – писал Порошенко.

Он выражал надежду, что это заявление Помпео "лишит Кремль имперских иллюзий".

"Сколько времени прошло, вооруженная оккупация и незаконная аннексия части суверенного государства завершается лишь одним – освобождением оккупированной территории, восстановлением территориальной целостности и компенсацией всего нанесенного агрессором ущерба", – считал Порошенко.

В 2025 году в интервью The New York Times Порошенко утверждал, что убедил Трампа принять Крымскую декларацию.

Как ранее писал OBOZ.UA, 25 апреля Дональд Трамп на брифинге в Белом доме сказал, что ему безразличны условия возможного мирного соглашения между Украиной и Российской Федерацией. "Послушайте. Я просто хочу, чтобы война закончилась. Мне безразлично", – завил он, отвечая на журналистский вопрос.

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