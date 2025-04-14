'Скажите мне, является ли Крым русским?' Порошенко рассказал NYT о важном разговоре с Трампом

Пятый президент Украины Петр Порошенко убедил президента США Дональда Трампа принять Крымскую декларацию, констатирующую, что Белый дом никогда не признает Крым частью России.

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Об этом говорится в статье The New York Times.

"Трамп может задать неожиданные вопросы, я могу сказать, даже невежливые", – сказал Порошенко в интервью изданию.

Во время одной встречи при первой администрации Трампа тот спросил, может ли он получить честный ответ на вопросы. Порошенко сказал "да". Тогда Трамп наклонился поближе и спросил: "Скажите мне, является ли Крым русским?" Порошенко ответил, что Крым, полуостров, который Россия захватила в 2014 году, – украинский, и спросил, откуда взялся этот вопрос. Тогда Трамп ответил, что один русский друг сказал ему, что полуостров должен быть русским, вспоминает Порошенко.

После этого в 2018 году была принята Крымская декларация – официальное заявление госсекретаря США Майкла Помпео, в котором подтверждается непризнание аннексии полуострова Россией и провозглашается долгосрочная политика отказа признать ее претензии на территорию, захваченную силой вопреки международному праву.

В документе, в частности, отмечается: "Россия, путем вторжения в Украину и попытки аннексии Крыма в 2014 году, пыталась подорвать основополагающий международный принцип, соблюдаемый демократическими государствами: ни одна страна не может силой изменять границы другой. Соединенные Штаты вновь подтверждают свою политику по поводу отказа признания требований Кремля по установлению суверенитета над территорией, захваченной силой вопреки международному праву. Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом, Соединенные Штаты исключают попытку России аннексировать Крым и обязуются сохранять эту политику до восстановления территориальной целостности Украины. Своими действиями Россия повела себя таким образом, который недостоин великого государства и по своей воле изолировала себя от международного сообщества".

Как напомнило издание The New York Times, Петр Порошенко проводил принесшую результаты транзакционную внешнюю политику с Соединенными Штатами. Это включало закупки угля из Пенсильвании, что сохранило некоторые рабочие места в нестабильном штате, хотя в Украине много собственных углей.

"Он (Трамп. – Ред.) непростой. Но сейчас пора дипломатии", – сказал Порошенко.