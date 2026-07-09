"Придётся увеличить": в Кремле заговорили о "буферной зоне" в Украине из-за атак на НПЗ

В Кремле вновь пригрозили Украине ответить на удары Сил обороны по нефтяным объектам России. Там подчеркнули, что действия Киева вынудят Москву продлить так называемую "СВО" и увеличить площадь "буферной зоны".

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Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. В то же время он похвалил президента США Дональда Трампа за попытки мирного урегулирования войны в Украине.

Песков заговорил о расширении "буферной зоны" в Украине

По словам кремлевского пресс-секретаря, в РФ считают ошибочным подход администрации Белого дома, который, по мнению российской стороны, основан на убеждении, что усиление военного давления и эскалация могут способствовать достижению мирного урегулирования.

"Дальнейшая эскалация, возможно, приведет к продолжению специальной военной операции в той или иной степени. Мы не можем точно сказать, в какой именно, но это приведет к тому, что нам придется создать более обширную зону безопасности, большую буферную зону", – заявил Песков.

В Москве ожидают новых мирных усилий США в отношении Украины

В Кремле заявили, что, несмотря на намерения США передать Украине лицензию на производство ракет Patriot и заявления президента Дональда Трампа о поддержке украинских ударов по территории России, Вашингтон по-прежнему демонстрирует стремление содействовать мирному урегулированию войны.

По словам Пескова, российская сторона считает, что администрация США искренне заинтересована в продвижении переговорного процесса, хотя, по мнению Москвы, допускает ошибки в своих подходах к урегулированию конфликта.

"Мы это приветствуем, мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительные сложности, американцам удастся разобраться с ситуацией вокруг Ирана, наступит очередь возобновления их усилий по украинскому направлению", – добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что масштабные удары беспилотниками по Москве и Санкт-Петербургу в сочетании с ухудшением экономической ситуации в России могут заставить кремлевское руководство пересмотреть свое отношение к войне. Он выразил убеждение, что психологический эффект от атак на территории РФ будет постепенно ослаблять готовность российского диктатора продолжать боевые действия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа о возможности помощи в закрытии воздушного пространства над Украиной после заключения мирного соглашения, отметив, что такая инициатива требует осмысления. Также там добавили, что видят "определенную двусмысленность" в позиции Вашингтона, который одновременно продолжает оказывать военную помощь Киеву и пытается способствовать достижению мира.

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