В Кремле прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа о возможности оказания помощи в закрытии воздушного пространства над Украиной после заключения мирного соглашения. Российская сторона подчеркнула, что такие инициативы ранее не обсуждались и требуют тщательного анализа.

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Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что предложения американского президента о возможном закрытии воздушного пространства над Украиной являются новыми для Кремля.

"Заявления о возможном обеспечении со стороны США закрытия воздушного пространства над Украиной ещё нужно осмыслить", — заявил Песков.

В то же время Песков отметил, что Россия знает о продолжении американских поставок вооружения Украине и "не носит розовых очков". При этом он заявил, что Москва считает искренним стремление США содействовать мирному процессу в отношении Украины.

Также в Кремле заявили, что видят "определенную двусмысленность" в позиции Вашингтона, который одновременно продолжает оказывать военную помощь Киеву и пытается способствовать достижению мира.

Кроме того, Песков выразил надежду, что после урегулирования ситуации вокруг Ирана Соединенные Штаты возобновят активные усилия по украинскому направлению.

Что предшествовало

Накануне президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности закрытия воздушного пространства над Украиной в рамках гарантий безопасности, не исключил такого сценария.

"Если это необходимо — да... Если у нас будет соглашение, нам не придется беспокоиться о том, о чем вы говорите. Мы хотим гарантировать соблюдение соглашения", — заявил Трамп.

В то же время он убежден, что в случае достижения договоренностей Россия не нарушит соглашение, а также подчеркнул, что США будут работать над пакетом гарантий безопасности.

"Россия нас очень уважает, и мы собираемся работать над определенным соглашением в сфере безопасности. Если нам удастся заключить правильное соглашение, это поможет Европе, и мы сможем разработать определенный пакет мер по обеспечению безопасности", — считает президент США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кремле накануне саммита НАТО в Турции в очередной раз прозвучала серия циничных заявлений по поводу войны в Украине. Там традиционно обвинили Киев в якобы неготовности к мирному диалогу и отказе от принятия "важных" решений об уступках стране-агрессору.

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