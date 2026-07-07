«Когда в сторону Москвы полетит не сто дронов, а тысяча»: Зеленский рассказал, как можно заставить Путина остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабные удары беспилотниками по Москве и Санкт-Петербургу в сочетании с ухудшением экономической ситуации в России могут заставить кремлевское руководство пересмотреть свое отношение к войне.

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Об этом он сказал в интервью Financial Times, опубликованном 6 июля. Зеленский выразил убеждение, что психологический эффект от атак на территории РФ будет постепенно ослаблять готовность российского диктатора Путина продолжать боевые действия.

В интервью Financial Times президент заявил: "Когда в сторону Москвы полетит уже не сто дронов, а тысяча, он поймёт". По словам главы государства, если Путин начнёт лично ощущать последствия войны, его окружение может настаивать на переезде подальше от российской столицы.

Битва за небо

Президент подчеркнул, что война постепенно перешла в новую фазу, в которой главное значение имеет борьба в воздухе. По его мнению, именно эта составляющая будет определять дальнейший ход российско-украинского противостояния.

"И в этом противостоянии уже гораздо меньшее значение имеет то, чья территория больше. Мы перешли в воздушное пространство. А в воздухе мы уже конкурентоспособны", — сказал Зеленский.

В то же время он признал, что одним из самых уязвимых мест Украины остается система противовоздушной обороны. Несмотря на это, президент убежден, что страна способна одержать победу.

Массированные удары

Заявления Зеленского прозвучали после очередной масштабной атаки России на Украину. По данным украинских военных, 6 июля оккупанты выпустили по Киеву и Киевской области 68 ракет и более 350 беспилотников.

На данный момент известно о 23 погибших и около 90 раненых. В столице повреждено не менее 15 жилых домов, а в Вишневом Киевской области десятки зданий подверглись разрушениям на пяти улицах.

В тот же день Украина нанесла удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, который является крупнейшим НПЗ России. Информации о человеческих жертвах в результате этой атаки не поступало. Украинские силы продолжают кампанию ударов по российской нефтяной инфраструктуре. По имеющимся данным, атакам подверглись уже все десять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, что повлияло на ситуацию с топливом в стране.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Украина модернизировала дальнобойные дроны FP-1, которые используются для ударов по важным военным и промышленным объектам на территории России.

Также OBOZ.UA сообщал, что с начала 2026 года Украина нанесла не менее 194 удара по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это в 11 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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