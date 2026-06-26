«Приближается критический момент»: Эстония призвала европейских союзников проявить больше стратегического терпения в отношении России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал европейских союзников проявить больше стратегического терпения и усилить давление на Россию. С таким заявлением он выступил в пятницу, 26 июня, во время конференции в польском Гданьске на фоне продолжающейся войны РФ против Украины.

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Об этом Маргус Цахкна заявил в интервью Bloomberg. По словам главы эстонского МИД, Таллинн не может предсказать, когда закончится война, однако из-за масштабных потерь России в живой силе "критический момент приближается".

Перспектива завершения

Цахкна подчеркнул, что именно сейчас, по его мнению, настало время проявлять стратегическое терпение и одновременно усиливать давление на Россию. Он также призвал быть готовыми к любой реакции со стороны Москвы.

"Это может стать отправной точкой для завершения войны", – сказал министр.

Он также отметил, что видит в Европе больше единства, чем ожидал ранее, несмотря на попытки России ослабить роль европейских стран в урегулировании войны. По его словам, Европа должна оставаться союзником Украины, а не только посредником.

"Европа и Украина – на одной стороне. Больше давления, больше поддержки Украины со стороны Европы, и, возможно, тогда наступит момент, когда Путин будет готов к переговорам. Но пока этого нет", – заявил Цахкна.

Новый пакет санкций

Министр также обратил внимание на подготовку нового пакета санкций Европейского Союза против России. По его словам, ограничения должны еще больше сократить доходы Кремля от экспорта нефти и газа, а также усилить давление на так называемый теневой флот.

Цахкна признал, что санкции уже дают результат, однако, по его словам, этого пока недостаточно.

"Санкции работают, но мы еще не достигли нужного результата. Очень важно, чтобы Соединенные Штаты были вовлечены в этот процесс, но Европа должна брать на себя больше лидерства. И фактически мы это делаем", – сказал он.

Эстония, как и другие страны Балтии, остается одним из ближайших союзников Украины. В Bloomberg отметили, что в следующем году Таллинн будет принимать Конференцию по восстановлению Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Маргус Цахкна заявил, что российский диктатор Владимир Путин систематически использует страхи Европы перед возможной эскалацией в качестве инструмента давления. Таким образом Кремль пытается заставить партнеров сократить поддержку Украины и ограничить удары по объектам на территории РФ.

Министр подчеркнул, что право Украины наносить удары по объектам в глубоком российском тылу не ставится под сомнение, а так называемые "дальнобойные санкции" демонстрируют свою эффективность.

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