'Путин всегда играет на страхе эскалации': в МИД Эстонии объяснили, почему Украина должна продолжать удары по военным объектам РФ

Российский диктатор Владимир Путин систематически использует страхи Европы перед возможной эскалацией как инструмент давления. Таким образом Кремль пытается заставить партнеров сократить поддержку Украины и ограничить удары по объектам на территории РФ.

Видео дня

Однако эти попытки не дают ожидаемого результата. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью "Укринформу".

"Путин всегда играет на этом страхе эскалации. Он хочет показать, что страны Балтии и эта часть НАТО будут втянуты в войну. Исторически мы понимаем этот страх эскалации со стороны Запада, но, думаю, мы не можем бояться... Безусловно, Путин хочет, чтобы мы все давили на Украину с требованием прекратить эти атаки, но мы этого не делаем", – отметил дипломат.

Украина должна продолжать дальнобойные удары по территории РФ

Министр подчеркнул, что право Украины наносить удары по объектам в глубоком российском тылу не ставится под сомнение, а так называемые "дальнобойные санкции" демонстрируют эффективность.

В то же время страны Балтии, на территории которых в последнее время фиксировали пролет дронов, выражают обеспокоенность такими инцидентами, но понимают, что удары направлены по ключевым логистическим объектам российской военной машины.

Глава МИД Эстонии считает, что подобные случаи являются "побочными эффектами российской захватнической войны, поэтому Украина должна продолжать".

Вместе с тем политик не исключает, что количество подобных инцидентов может увеличиваться в будущем, но ответственность лежит на России.

Именно страна-агрессор намеренно "толкает" эти дроны на территорию НАТО, одновременно распространяя фейковый нарратив, якобы страны Балтии и Финляндия официально позволяют Украине использовать свою территорию для этих атак. Министр категорически опроверг это утверждение.

"Мы ожидаем от мира понимания того, что ответственность лежит на России", – сказал министр.

Напомним, аналитики американского Института войны отметили, что украинские дальнобойные "санкции" и дальше сокращают доходы государства-агрессора от переработки нефти. Они продолжают уменьшаться несмотря на значительное подорожание энергоресурсов из-за войны на Ближнем Востоке. Под ударами БпЛА Сил обороны оказались нефтеперерабатывающие заводы, которые производят более 30% российского бензина и около 25% дизельного топлива.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия и Беларусь несут полную ответственность за дроны, которые систематически нарушают воздушное пространство стран Балтии. А публичные угрозы со стороны Москвы в адрес государств-членов ЕС являются "абсолютно неприемлемыми". Чиновница подчеркнула, что угроза для одного государства-члена ЕС является вызовом для всего Союза и пригрозила ответом в случае опасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!