ЕС продлил санкции против России ещё на год: что попало под запрет

Совет Европейского Союза продлил экономические санкции против России ещё на 12 месяцев – до 31 июля 2027 года. Решение было принято после того, как лидеры стран ЕС на заседании Европейского совета 18–19 июня 2026 года согласились сохранить действующие ограничительные меры.

Видео дня

Об этом говорится в официальном сообщении Совета Европейского Союза. В заявлении отмечается, что санкции продлены "в связи с продолжающимися действиями Российской Федерации, дестабилизирующими ситуацию в Украине".

Также отмечается, что Европейский Союз готов вводить дополнительные меры, пока Россия продолжает нарушать нормы международного права.

Какие санкции действуют

Экономические санкции ЕС против России впервые были введены в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года их значительно расширили.

Действующие ограничения охватывают торговлю, финансовый сектор, энергетику, поставки товаров двойного назначения и современных технологий. Также действует запрет на импорт или транспортировку в ЕС российской сырой нефти, перевозимой по морю, а также отдельных нефтепродуктов.

Кроме того, санкции предусматривают запрет на проведение операций с рядом российских банков и поставщиков криптовалютных услуг как в России, так и в третьих странах. Сохраняется также приостановка вещания и действия лицензий в Европейском Союзе для нескольких поддерживаемых Кремлем ресурсов, которые распространяли дезинформацию.

Отдельные механизмы позволяют ЕС противодействовать обходу санкций через третьи страны или другие схемы.

Позиция Евросоюза

В Совете ЕС подчеркнули, что действующие ограничения останутся в силе, а при необходимости Союз готов принимать новые санкционные решения.

В ходе заседания Европейского совета 18 июня 2026 года лидеры государств-членов подтвердили неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Европейский Союз заявил, что и в дальнейшем будет координировать с партнерами политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь Украине.

В выводах Европейского совета также отмечено, что ЕС намерен и в дальнейшем усиливать давление на Россию и ослаблять её военную экономику, чтобы заставить прекратить войну против Украины и перейти к содержательным переговорам о мире.

Отдельно подчеркнута необходимость и в дальнейшем сокращать доходы России от экспорта энергоресурсов, ограничивать деятельность её "теневого флота", усиливать давление на банковскую систему и как можно скорее принять 21-й пакет санкций.

Совет ЕС также подтвердил поддержку дипломатических усилий, направленных на прекращение российской агрессии, и заявил о готовности более активно участвовать в мирном процессе в соответствии с целями, определенными учредительными договорами Европейского Союза.

Что известно о новом пакете санкций

ЕС в ближайшее время планирует представить 21-й пакет санкций против России, который, как считается, станет одним из самых масштабных и будет направлен в первую очередь на банковский сектор и криптоплатформы. Под новые ограничения могут попасть до 90 российских банков и десятки финансовых сервисов, что существенно усилит экономическое давление на Москву.

Под санкции может попасть более половины российских кредитных учреждений, имеющих международные связи и работающих с внешними финансовыми операциями. Для банков, которые попадут в новый список, предусмотрены жесткие меры, в том числе:

замораживание активов;

запрет на финансовые операции;

ограничение транзакций;

запрет на сотрудничество с европейскими структурами;

дополнительные ограничения для руководства и связанных лиц.

Кроме того, Европейская комиссия планирует отдельно запретить проведение транзакций с 35 российскими банками, что еще больше затруднит их работу на международных рынках. Особое внимание ЕС уделяет борьбе со схемами обхода санкций с помощью цифровых активов.

Как сообщал OBOZ.UA, санкции, введенные ЕС в отношении России ранее, уже нанесли бюджету страны-агрессора ущерб в размере 1,2–1,5 трлн долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!