Дистанционное онлайн-голосование является, с одной стороны, как бы идеальным для волеизъявления в условиях войны, ибо гарантирует безопасность, не говоря уже о том, что обойдётся значительно дешевле, чем обычное. Но каковы гарантии, что оно будет защищено от жульничества, то есть относительно достоверности его результатов?

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Воинам на передовой, конечно, как и беженцам, находящимся за рубежом, онлайн-вариант, безусловно, удобнее. Однако если нет гарантий защищённости от внешнего вмешательства, то любое голосование вообще теряет смысл.

Я — не специалист и оценить возможную степень защиты не могу, эффективность контроля — тоже. Надеюсь поэтому, что в СМИ массово выскажутся те, кто здесь что-то понимает (только не анонимно, а так, чтобы можно было убедиться в квалификации!), включая опытных в этом деле иностранцев.

К онлайн-выборам в рф мир относится с естественным недоверием. Какие должны быть задействованы техсредства, чтобы выборы в Украине не вызывали сомнений? С учётом того, что даже в США на выборах президента сомнения в их онлайн-части фиксировались — в том числе и на уровне проигравшего эти выборы Трампа.

За дистанционным вариантом — наверняка будущее. Но насколько Украина готова к нему уже в настоящем?

Пока война — если выборы таки состоятся, то онлайн-голосования, видимо, будут применяться достаточно активно, однако же станет ли это вариант основным? Я не о возможности законодательных изменений — их провести не так уж и сложно. Я о достоверности, о релевантности, о доверии. Кто в курсе — пусть расскажет.

Думаю, позиция американцев станет в этом вопросе решающей. На ИХ выборах их государственная система результаты признала. А как насчёт того же у нас?

Кстати, желающие что-то подправить наверняка найдутся не только в Украине.

Если по старинке — надёжнее, хотя дороже и опаснее, то самое важное, всё-таки, это чтобы не было фальсификаций. Иначе — если важнее дешевизна и безопасность, то и дешевле, и безопаснее их вообще отложить до мирного времени, а не рисковать достоверностью. Коль не будет международно признанного доверия к результатам, то выборы теряют всякий смысл.