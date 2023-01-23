Президентом ПАСЕ избрали Тини Кокса: он назвал Украину одним из приоритетов организации

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) был переизбран Тини Кокс. Он получил 175 голосов поддержки.

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Для нидерландского политика это будет уже второй срок на посту президента ПАСЕ. Об этом говорится на странице Ассамблеи в Twitter.

За пост также боролся украинский народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко. Он набрал 44 голоса. Такой результат украинского политика обеспечил Коксу безоговорочную победу.

"Поздравляем Тини Кокса, который только что был переизбран на пост президента ПАСЕ", – говорится в сообщении.

Новоизбранный президента ПАСЕ начал свою работу в обновленной должности с заявления о том, что Украина будет оставаться главным приоритетом ПАСЕ, а также объявил минуту молчания по всем украинцам, которые погибли из-за российской агрессии.

Напомним, осенью 2022 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла важную резолюцию по Украине. Она предусматривает признание российского режима террористическим и создание трибунала.