Президент Финляндии: Трамп теряет терпение, но в правильном направлении

Президент Александр Стубб сообщил, что провел продолжительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, а затем поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам финского лидера, Трамп начинает проявлять нетерпение в отношении российского диктатора Владимира Путина.

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О своих беседах с Трампом и Зеленским Стубб рассказал на конференции по безопасности в Эстонии в воскресенье, 18 мая, передает Yle. Он подчеркнул, что за последние две недели ситуация для Украины изменилась к лучшему.

"Зеленский терпелив, а вот Трамп начинает проявлять нетерпение, но в правильном направлении, то есть в направлении Путина", – подытожил Стубб итоги своих дискуссий с двумя лидерами.

По словам президента Финляндии, сторонники Украины постоянно пытаются дать Трампу понять, что способность Украины вести оборонительную войну сильна, а ситуация в России хуже, чем ожидалось.

По словам Стубба, после телефонного разговора Трампа с Путиным "мы станем намного мудрее".

Он также выразил надежду, что Путин не будет придумывать какие-то оправдания, чтобы попытаться заставить США отменить санкции.

На фоне разговоров о том, что Украину могут не пригласить на предстоящий саммит НАТО в Гааге в угоду Трампу Стубб сказал, Финляндия поддерживает присутствие Зеленского на этом мероприятии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Financial Times рассказали, что на прошлой неделе США при участии Украины и Европы подготовили мирный план из 22 пунктов, однако Путин фактически отказался обсуждать его. Из-за этого спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменил запланированную поездку в Москву.

16 мая Трамп заявил, что встретится с Путиным сразу, как только это возможно будет "организовать", добавив, что "за две-три недели" мир может стать "намного безопаснее".

17 мая государственный секретарь США Марко Рубио заявил о намерении Трампа как можно скорее встретиться с Путиным. По его словам, Штаты представили мощный мирный план и смерти и разрушения должны прекратиться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что делегация Москвы в Стамбуле была неспособна принимать какие-либо решения, что сделало невозможным прогресс в переговорах о прекращении войны.

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