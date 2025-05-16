"Ни один член этой делегации не принимает решения в России": Зеленский указал на проблему переговорами в Стамбуле и назвал способ давления на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская делегация, которая прибыла на переговоры в Стамбул, была неспособна принимать какие-либо решения, что сделало невозможным прогресс в переговорах о прекращении войны. По его словам, такое поведение Кремля свидетельствует о нежелании серьезно искать пути к миру и о сознательном затягивании процесса.

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Об этом глава дежавы заявил во время выступления на саммите в Албании, где вместе с европейскими лидерами произнес речь. Он подчеркнул, что международное сообщество должно дать четкую оценку такому поведению Кремля.

"У нас есть реальная возможность предпринять шаги к завершению этой войны. Была бы такая возможность – если бы Путин не побоялся прибыть в Турцию. Я был в Анкаре вчера. Спасибо турецкой стороне. Я был готов к личной встрече с Путиным – в Анкаре или в Стамбуле. Не просто для того, чтобы встретиться, а чтобы решить все большие и существенные проблемы. Но он на это не пошел", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что российская делегация, которая прибыла в Стамбул, оказалась абсолютно неспособной вести содержательный диалог.

"Мы видим, что российская делегация - очень низкого уровня. На самом деле ни один член этой делегации не принимает решений в России. Несмотря на это, я все же отправил нашу команду в Стамбул под председательством министра обороны с надеждой, что хотя бы что-то будет решено", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что главным приоритетом Украины остается полное и безусловное прекращение огня.

"Чтобы прекратились убийства и была создана основа для дипломатии. Но даже на это российские представители в Стамбуле не способны пойти. Они не имеют полномочий и не могут принять никакого решения", – сказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что Украинская делегация имеет все полномочия для принятия решений, в отличие от представителей России. При этом Кремль использует тот же сценарий, что и в 2022 году.

"Россия снова отправила тех же людей, которые делают много громких заявлений, но ничего не решают. Не мы и не западные лидеры препятствуют этому процессу. Россия сама его блокирует, когда отправляет на переговоры лиц без реальных полномочий. Именно это и разрушает суть дипломатии", – подчеркнул лидер страны.

Президент подчеркнул, если окажется, что переговоры это лишь политический театр со стороны Кремля, то мир должен ответить.

"Если это просто театр – должна быть реакция. Мощная реакция мира. В частности – санкции против энергетического сектора и банков России", – призвал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский прибыл в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Мероприятие состоится 16 мая в столице страны - Тиране. Участие в саммите также примет президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

Также президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал российскую сторону за подход к переговорам и назначение в состав делегации представителей довольно слабого уровня. Он назвал неуважением со стороны России отсутствие кремлевского диктатора Владимира Путина на переговорах в Турции 15 мая.

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