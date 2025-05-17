Трамп хочет как можно быстрее встретиться с Путиным, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении американского президента Дональда Трампа как можно быстрее встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, глава США уже открыто выразил желание провести такую встречу и уверен, что она необходима.

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Об этом он сказал в эфире телеканала CBS в программе Face The Nation. По словам Рубио, такая встреча требует тщательной подготовки, но может стать решающим шагом для преодоления дипломатического напряжения.

"В конце концов, одна из вещей, которая может помочь выйти из этого тупика – вероятно, единственная вещь – это прямой диалог между президентом Трампом и Владимиром Путиным", - сказал Рубио.

Он подчеркнул, что такой разговор мог бы стать важным сигналом для обеих сторон и открыть путь к дальнейшим переговорам.

"Надеюсь, этот вопрос будет решен в ближайшее время. Президент уже четко выступил с такой инициативой. Организация, в определенной степени, нуждается в этой встрече. Технические детали такой встречи потребуют определенной подготовки. Могу сказать, что уже сейчас все это планируется - с точки зрения выбора места и даты. Но президент хочет ее провести, провести настолько быстро, насколько это будет возможно. Я считаю, что российская сторона также выразила желание это сделать. И сейчас вопрос лишь в том, чтобы собрать всех вместе и решить, где и когда", – отметил американский чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA президент США Дональд Трамп заявлял,что не исключает возможности встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Турции, если это поможет приблизить завершение войны в Украине. По словам Трампа, даже несмотря на его плотный график, он готов встретиться с Путиным "ради спасения жизней".

Напомним, российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвинула нереалистичные и неприемлемые требования. Россия требует от Украины вывести войска со всей территории частично оккупированных четырех украинских регионов и угрожает оккупировать еще как минимум два – и территориальные аппетиты агрессора имеют тенденцию к увеличению.

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