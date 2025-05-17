США представили сильный план по миру в Украине, время завершить войну, – Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты представили мощный мирный план для прекращения войны в Украине. Он подчеркнул, что смерти и разрушения должны наконец остановиться.

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Об этом американский чиновник написал на своей странице в сети X. По его словам, во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он передал четкое послание от президента США.

"В моем сегодняшнем телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым я повторил послание: смерти и разрушения должны прекратиться. США представили мощный мирный план, и мы приветствуем соглашение об обмене военнопленными, достигнутое в Стамбуле", – написал Рубио.

Он также подчеркнул, что нынешний момент – это "огромная возможность", которой нельзя пренебречь.

"Время положить конец этой войне настало", – резюмировал госсекретарь США.

Государственный секретарь США Марко Рубио 17 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во время разговора они обсудили итоги переговоров в Стамбуле, состоявшихся накануне.

Ранее сообщалось, что российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвинула нереалистичные и неприемлемые требования. Россия требует от Украины вывести войска со всей территории частично оккупированных четырех украинских регионов и угрожает оккупировать еще как минимум два – и территориальные аппетиты агрессора имеют тенденцию к увеличению.

Также стало известно, что США подготовили мирный план, состоящий из 22 пунктов, который предусматривал завершение войны между Украиной и Россией. Однако диктатор РФ Владимир Путин фактически отказался обсуждать эти инициативы.

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