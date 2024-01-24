Президент Европейской народной партии приехал в Киев и упрекнул Фицо за ложь об 'отсутствии войны'

Президент Европейской народной партии, глава соответствующей группы Европарламента Манфред Вебер, находясь в Киеве, ответил на скандальные заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Последний ранее выдал, что в украинской столице якобы нет войны.

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В частности, Вебер упрекнул Фицо за ложь и назвал его слова неуважением к народу Украины. Такое заявление он сделал на брифинге с журналистами.

"Он (Фицо, – ред.) должен немедленно приехать в Киев", – сказал Вебер, комментируя слова премьера Словакии.

Он напомнил, что украинцы ему рассказывали о том, как они отправляли детей в школу, прикрепляя к одежде бейджики с именем, адресом и другой контактной информацией "на всякий случай".

"Люди озабочены. Это то, с чем я уезжаю отсюда", – подчеркнул Вебер.

Стоит отметить, что Фицо накануне своего визита в Ужгород выдал очередное скандальное заявление о том, что в Киеве якобы "нет войны и абсолютно нормальной жизни". Примечательно, что эту реплику он произнес во вторник, когда украинская столица страдала от российских обстрелов.

Напомним, накануне стало известно, что в среду, 24 января, словацкий премьер приедет в Ужгород, чтобы встретиться с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Политик планирует привезти гуманитарную помощь и сообщить своему собеседнику, что Братислава не собирается оказывать Киеву военную помощь.

Также Фицо рассказал, что планирует сообщить украинскому премьеру о планах наложить вето на вступление Украины в НАТО, назвав его "основой Третьей мировой войны".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Фицо заговорил о необходимости "гарантий безопасности" для России. По его словам, государство-агрессор начало полномасштабное вторжение, "отреагировав на ситуацию с безопасностью и давление Украины по вступлению в НАТО".

– Словакия отказалась осудить передачу ракет России по Северной Корее. Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар оправдался якобы "отсутствием доказательств" подобных поставок.

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