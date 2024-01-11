Фицо пожелал улучшения отношений с Москвой и "гарантий безопасности" для РФ: украинский дипломат поставил его на место

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заговорил о необходимости "гарантий безопасности" для России, которая, по его словам, начала полномасштабное вторжение "отреагировав на ситуацию с безопасностью и давление Украины относительно вступления в НАТО". Посол Украины в Словакии Мирослав Кастран ответил, что Киев никоим образом не провоцировал Москву, а Братислава в свое время (в марте 2004 года) тоже присоединилась к альянсу.

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Фицо поделился своими размышлениями в колонке для словацкого издания Pravda. Премьер признал, что Российская Федерация нарушила международное право, "применив военную силу без международного мандата".

Однако он придерживается мнения, что "черно-белое видение" ситуации ошибочное. Например, Фицо оправдал российские боевые действия 2014 года "притеснениями русскоязычных" в Украине. Он повторил и еще один популярный тезис прокремлевской пропаганды: мол, США имеют тотальное влияние на Украину.

Политик отметил, что Запад воспринял нарушение международного права Россией как возможность поставить страну на колени. Мир решил, что будет "поставлять Украине кучу оружия, миллиарды долларов, нагружать РФ массированными санкциями, атаковать основные российские минеральные ресурсы и до последнего ждать, что украинский солдат принесет ему голову русского медведя на тарелочке в виде истощенной в военном плане, экономически разрушенной, международно изолированной и внутренне политически подорванной России".

Премьер сознался, что не принадлежит к тем словацким политикам, которые радуются, что в Словакии из Российской Федерации делают врага.

Запад, по мнению Фицо, ошибся в оценке ситуации в РФ и его это "шокирует".

"Украина не способна на полноценное военное контрнаступление, она стала полностью зависимой от финансовой помощи Запада с непредсказуемыми последствиями для украинцев в ближайшие годы", – утверждает Фицо. Мол, военного решения ситуации нет.

"Если я чего-то и желаю, так это чтобы славяне перестали воевать друг с другом по геополитическим причинам, как с американской, так и с российской стороны", – написал политик.

РФ нуждается в "гарантиях безопасности", но при этом Украина имеет право идти своим суверенным, а не продиктованным путем. "Если она видит себя в ЕС, пусть получит этот шанс, если выполнит условия. Мы будем рады помочь", – заверил глава правительства Словакии.

Реакция украинского посла в Словакии

Дипломат Мирослав Кастран на своей странице в Facebook назвал размышления Фицо ошибочными.

"Россия – это безусловный агрессор, которого необходимо совместными усилиями остановить и привлечь к ответственности. А Украина – жертва российской агрессии", – подчеркнул посол.

Он отметил, что формулировка "нарушение международного права" – слишком мягкая "для описания всех ужасов, которые 24 февраля 2022 года принесла Россия на украинскую землю".

Дипломат сообщил: премьер Словакии пытался оправдать агрессора, совершившего множество военных преступлений. Никакой угрозы для РФ – ядерного государства с 17 млн квадратных километров территории – со стороны Украины не было.

Что касается стремления государства стать частью НАТО, то в свое время и Словакия, как и все остальные страны Восточной Европы, присоединилась к этому военному блоку.

"Но не потому, чтобы совместно угрожать России, а именно наоборот: чтобы в альянсе получить гарантии безопасности от самой России", – напомнил Кастран.

Как писал OBOZ.UA:

– Роберт Фицо неоднократно отличался пророссийскими заявлениями. Не так давно он выступил против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Мол, это ускорит начало Третьей мировой войны.

– Глава словацкого правительства заявлял, что будет предоставлять Украине гуманитарную, но не военную помощь.

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