'Какая там война?' Фицо выдал, что Киев живет 'нормальной жизнью', но ехать согласился только в Ужгород

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне своего визита в Ужгород выдал очередное скандальное заявление о том, что в Киеве якобы "нет войны и абсолютно нормальной жизни". Примечательно, что эту реплику он произнес во вторник, когда украинская столица страдала от российских обстрелов.

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Об этом сообщает словацкий портал Refresher.sk. Так, Фицо спросили, почему он будет встречаться с премьером Украины в Ужгороде, а не в Киеве.

Он ответил раздраженно, заявив, что украинцы живут в Киеве нормальной жизнью и война их там не касается.

"Вы действительно думаете, что в Киеве война? Вы ведь не серьезно, я надеюсь... Там абсолютно нормальная жизнь", – сказал словацкий премьер.

Кроме того, на реплику журналиста о том, что Фицо мог бы "в Киеве увидеть последствия войны своими глазами", тот ответил:

"Зачем мне ехать в Киев, когда я могу встретиться с премьер-министром в Ужгороде, я не вижу никакой разницы".

Следует отметить, что страна-террорист РФ во вторник, 23 января, нанесла ракетный удар по Киеву. В результате атаки в нескольких районах столицы повреждены здания, среди пострадавших есть дети.

Напомним, накануне стало известно, что в среду, 24 января, словацкий премьер приедет в Ужгород, чтобы встретиться с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Политик планирует привезти гуманитарную помощь и сообщить своему собеседнику, что Братислава не собирается оказывать Киеву военную помощь.

Также Фицо рассказал, что намерен сообщить украинскому премьеру о планах наложить вето на вступление Украины в НАТО, назвав его "основой Третьей мировой войны".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Фицо заговорил о необходимости "гарантий безопасности" для России. По его словам, государство-агрессор начало полномасштабное вторжение, "отреагировав на ситуацию с безопасностью и давление Украины на вступление в НАТО".

– Словакия отказалась осудить передачу ракет России по Северной Корее. Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар оправдался якобы "отсутствием доказательств" подобных поставок.

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