Президент Чехии, который был топ-генералом НАТО, признался, какой совет дал Зеленскому по поводу контрнаступления

Президент Чехии Петр Павел, отставной генерал и бывший топовый военный советник НАТО, посоветовал Украине не начинать контрнаступление в спешке. Элемента неожиданности в этот раз не будет, поэтому Силам обороны нужно качественно подгтовиться к операции.

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Об этом он сказал в интервью The Guardian во время поездки в Лондон (Великобритания) на коронацию Чарльза III. Политик встречался с лидером Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем в Киеве в конце апреля этого года.

Бывший председатель военного комитета НАТО заявил, что Зеленский попросил его, а также президента Словакии Зузану Чапутову, чтобы каждая из стран вооружила украинскую механизированную бригаду перед долгожданным контрнаступлением.

"Видимо, у них еще есть ощущение, что у них нет всего, чтобы успешно начать операцию", – предположил Павел.

Он выступает против того, чтобы Украина чрезмерно спешила. "Потому что у кого-то может возникнуть соблазн подтолкнуть их к демонстрации каких-то результатов", – сказал президент Чехии. Однако, подчеркнул он, другого шанса повторить масштабную наступательную операцию не будет – по крайней мере в этом году.

"Это чрезвычайно требовательно с точки зрения снаряжения личного состава, логистики боеприпасов, закупки топлива. Это будет просто один шанс в этом году, поэтому он должен быть успешным", – заявил политик.

Он считает, что Украина неизбежно столкнется с потерями, а Западу стоит подготовиться к тому, что в российско-украинской войне, возможно, не будет полной победы.

"Я думаю, что мы должны сделать все, что в нашем распоряжении, чтобы поощрить украинцев и поддержать их, чтобы они были успешными. Но внутренне мы также должны быть готовы к другим непредсказуемым ситуациям", – сказал Павел.

Он уверен, что в Киеве понимают: недооценивать Москву не стоит. У россиян есть достаточно живой силы, техники (даже если она старая), а также большое количество артиллерийских стволов и боеприпасов.

"Они не такие уж и недееспособные с точки зрения обороны... Атаковать такого врага, как Россия, будет трудно, и россиян не удастся застать врасплох во второй раз", – отметил Павел.

Президент Чехии добавил, что основной просьбой Зеленского во время их встречи 28 апреля было предоставление боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Петр Павел как президент Чехии впервые приехал в Киев 28 апреля 2023 года. Он объявил, что его государство хочет развивать оборонное сотрудничество с Украиной сразу по шести направлениям.

– Во время визита в Украину Павел заявил, что больше всего для успешной обороны ВСУ нужны боеприпасы. Чехия вместе с союзниками будет искать пути решения этой проблемы.

– Петр Павел приехал в Киев вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. В столице нашего государства, когда политики находились в гостинице, их застала воздушная тревога. Президентам вместе с охраной пришлось прятаться в бомбоубежище.

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