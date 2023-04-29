Президентам Чехии и Словакии во время воздушной тревоги в Киеве пришлось прятаться в укрытии. Фото

В пятницу, 28 апреля, президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова прибыли в Украину. В Киеве их застала воздушная тревога, объявленная из-за угрозы ударов РФ.

Видео дня

Из-за этого политикам пришлось спускаться в укрытие. Об этом сообщает Novinky.cz. Там отметили, что тревога была объявлена не только в украинской столице, но и в центре, на востоке и юге нашей страны.

Президенты в то время были в гостинице, однако из-за тревоги они временно прервали программу своего визита и пошли вместе с охраной в бомбоубежище. Им служило подвальное помещение в здании гостиницы.

"Впоследствии чешский президент продолжил свою программу в укрытии, где встретился с представителями крымских татар, которые прибыли туда для встречи с ним. После окончания встречи сработала сигнализация и Павел смог покинуть укрытие", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Словакии Зузана Чапутова и лидер Чехии Петр Павел 28 апреля прибыли с визитом в Украину: посетили Бородянку в Киевской области и заявили о поддержке нашего государства в борьбе с российским агрессором.

– Президент Украины Владимир Зеленский, президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова провели переговоры в Киеве. Политики обсудили сотрудничество по производству оружия, а также планы восстановления Днепропетровщины.

– Они подписали декларацию, которой закрепили военную поддержку Украины до тех пор, пока наша страна не одержит победу над оккупантами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!