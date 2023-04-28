Совместное производство оружия и восстановление Днепропетровщины: Зеленский провел переговоры с президентами Словакии и Чехии

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова в пятницу, 28 апреля, провели переговоры в Киеве. Политики обсудили сотрудничество в производстве оружия, а также планы по восстановлению Днепропетровщины.

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По итогам встречи был проведен совместный брифинг. Как передает корреспондент OBOZREVATEL, Петр Павел заявил, что Чехия имеет шесть совместных с Украиной проектов по производству оружия (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Также он сообщил, что Чехия откроет в Днепре консульство, поскольку будет заниматься восстановлением Днепропетровщины.

В ходе пресс-конференции Зеленский рассказал о последствиях новой российской массированной ракетной атаки. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Ранее чешский лидер сообщил о своем приезде в столицу Украины. Утром в пятницу он опубликовал в своем Twitter фото, где он и Чапутова запечатлены на фоне разрушенного дома в Бородянке на Киевщине.

Для Петра Павела это первая поездка в Украины в качестве главы государства с начала масштабной российско-украинской войны.

В свою очередь Зузана Чапутова рассказала, что возвращается в Киев менее чем через год после ее последнего визита, который поразил ее "на всю жизнь".

Чапутова отметила, что ночная трагедия в Днепре и Умани "напоминают нам, что мы не можем позволить себе смотреть в сторону".

"Места, охваченные войной, страдают от трудноизлечимых травм, ужасов, которые невозможно забыть. Люди теряют своих близких, которых никто не может им вернуть. Я понимаю, что многим из нас может быть трудно представить и полностью ощутить это, потому что большинство из нас никогда не испытывали ничего подобного. Я также здесь с президентом Павелом, чтобы у нас никогда не было ничего подобного", – написала она в своем Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Петр Павел призвал усилить помощь Украине для ее победы над агрессором. Он сказал, что украинское государство после завершения войны должно стать членом НАТО.

– Президенты 11 стран, в том числе Чехии и Словакии, осудили массированные ракетные удары РФ по украинским городам, которые, согласно международному праву, являются военными преступлениями.