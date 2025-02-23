'От Трампа я хочу завершения войны': пресс-конференция Зеленского после тяжелой недели переговоров с партнерами: все детали и видео (обновляется)

Накануне третьей годовщины начала полномасштабной войны проходит форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институций. В ходе мероприятия президент Владимир Зеленский даст пресс-конференцию.

Видео дня

Главные тезисы выступления главы государства касаются переговорного процесса, гарантий безопасности и отношений с западными партнерами. OBOZ.UA собрал ключевые заявления Зеленского.

Новость дополняется…