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"От Трампа я хочу завершения войны": пресс-конференция Зеленского после тяжелой недели переговоров с партнерами: все детали и видео (обновляется)
Накануне третьей годовщины начала полномасштабной войны проходит форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институций. В ходе мероприятия президент Владимир Зеленский даст пресс-конференцию.
Главные тезисы выступления главы государства касаются переговорного процесса, гарантий безопасности и отношений с западными партнерами. OBOZ.UA собрал ключевые заявления Зеленского.
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