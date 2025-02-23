Зеленский поставил задачу закончить войну уже в этом году, – Сибига. Видео

Украинские дипломаты делают все возможное, чтобы российско-украинская война была завершена в этом году. Такую задачу перед дипломатами поставил президент Украины Владимир Зеленский.

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Главной целью Украины является не просто прекращение огня, а установление справедливого и всеобъемлющего мира для нашего государства. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, выступая на форуме "Украина. Год 2025" 23 февраля, в канун третьей годовщины начала полномасштабной российской агрессии.

По словам министра, сейчас усилия всего дипломатического корпуса Украины направлены на достижение одной цели: установление справедливого всеобъемлющего мира для Украины.

"Мы убеждены, что в этом году, на четвертом году брутальной российской агрессии, мы действительно имеем шанс. Шанс в этот сложный турбулентный период. И сейчас мы многим партнерам говорим, что, наверное, сегодня действительно время пристегнуть дипломатические пояса безопасности", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Сибига призвал "не поддаваться эмоциям" и заявил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы война была завершена в 2025 году.

"Я четко могу сказать о нашей максимальной мобилизации, мобилизации всей дипломатической службы, направленной на достижение справедливого мира и окончании этой войны в этом году, как ставит задачу президент Украины", – подчеркнул он.

Сибига также добавил, что украинские дипломаты работают над усилением поддержки нашего государства со стороны союзников, а также над тем, чтобы роль нашего государства в мире возрастала.

"В течение всех этих трех лет российской [полномасштабной] агрессии дипломатическая служба была неотъемлемой частью укрепления устойчивости Украины, укрепления обороноспособности Украины, усиления роли Украины. И мы далее будем работать над укреплением субъектности нашего государства на международной арене, что соответствует значимости нашего государства на глазах МИД Украины. Так было, есть и будет", – заверил глава МИД Украины.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на форуме "Украина. Год 2025", сообщил, что в Украине определили 5 направлений работы правительства, а также рассказал, что будут развивать в первую очередь.

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