'Без скандала, чтобы получить удовольствие': Зеленский объяснил, как будет подписывать соглашение с США

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ценит сотрудничество США и хочет диалога со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Однако он не готов подписать предложенное администрацией президента США соглашение в том виде, в каком оно есть сейчас.

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По словам главы государства, поставив подпись сейчас, он обрек бы "десять поколений украинцев" на выплату "долга" за американскую помощь, предоставленную в виде грантов. В настоящее время работа над соглашением продолжается, Киев настаивает на включении в текст гарантий безопасности для Украины, сказал глава государства в ходе пресс-конференции 23 февраля, на которой присутствует и корреспондент OBOZ.UA.

По словам Зеленского, он искренне стремится к диалогу с президентом США, однако не может согласиться на подписание соглашения об ископаемых в том виде, в котором настаивает Вашингтон.

"Соглашение между нами и партнерами хочется, чтобы было без скандала. Хочется получить и защиту, и чтобы получить удовольствие от партнерских отношений... Я не подписываю то, что будут выплачивать десять поколений украинцев", – сказал президент.

Камнем преткновения между США и Украиной в контексте этого соглашения стал, в частности, вопрос гарантий безопасности нашего государства. Зеленский настаивает: они должны быть зафиксированы документально, а не озвучены на словах.

Дискуссионным остается и вопрос "долга", который Украина якобы имеет перед США. Американская сторона в проекте соглашения указывает цифру в 500 млрд долларов, тогда как Зеленский настаивает: Украина получила лишь 100. Да и те – в виде пакетов помощи или грантов, о которых президент Украины "договаривался с [президентом США Джозефом] Байденом и с Конгрессом США".

"Мы получили 100 (миллиардов долларов. – Ред.). Я не собираюсь признавать 500. Кто бы что ни говорил, как бы мы ни общались – при всем уважении к партнерам. Но я твердо стою, потому что это правдивая ситуация... Если честно, я даже 100 млрд не готов фиксировать. Потому что мы не должны признавать гранты как долги. Нравится это или не нравится. Я договаривался с Байденом и договаривался с Конгрессом США, я им благодарен... Это была поддержка обеих партий, поддержка грантов. А грант – это не долг. И мы не должны возвращать долг. Вопрос не в цифре. Вопрос в том, что мы не признаем, что это долг", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, если США сегодня скажут, что будут оказывать Украине помощь, но украинцы будут за нее рассчитаться с прибылью для США – это может быть предметом заключения нового соглашения. И Украина к такому диалогу готова. Более того, президент считает, что этот диалог будет "позитивным", ведь Украина нуждается в помощи от США.

"Вопрос – сколько вы оказываете помощи. 10 млрд, 20-ть, 30-ть? Оружием? Прямым бюджетным финансированием? Давайте говорить. Я буду вам очень благодарен. И скажите цену", – сказал президент.

Он отметил, что в предложениях США по соглашению "на каждый доллар помощи Соединенных Штатов Украина должна вернуть два".

"Простым языком, это 100-процентный кредит. Я должен вернуть "тело" и плюс еще столько же. По два доллара за каждый их один – в фонд. И они говорят: это же общий фонд, мы им руководим 50 на 50. Нет!. .Но у меня логичный вопрос, на который мне никто не может ответить: когда США продают оружие Израилю, Катару, Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам – они зарабатывают 100%?" – сказал глава государства.

Идея совместной разработки украинских недр с взаимной пользой, признал Зеленский, исходила из украинского Плана победы. Ведь наше государство сейчас борется за выживание и нуждается в поддержке в защите себя, своей территории, своих людей от российского агрессора.

"Нам все это нужно защитить. И нам нужны гарантии безопасности – безопасности для Украины. И Украина говорит: дайте нам эти гарантии безопасности. Это неотъемлемая часть соглашения. Украина готова. А на что вы готовы? Давайте говорить. Вот вам доступ к минералам. Давайте говорить о нефти, давайте говорить о газе. и чтобы восстановить справедливость для нас. Закончите эту войну, остановите, заставьте Путина", – подчеркнул президент.

В украинский план, напомнил он, входил еще "пакет сдерживания": оружие, ракеты, ПВО.

"Это комплексное предложение было. Потому что нам нужны гарантии безопасности, среди которых и усиление украинской армии, и укомплектование наших военных, и ПВО – стопроцентная защита неба над Украиной", – отметил Зеленский.

Первый вариант соглашения от США, который получила Украина, не содержал никаких гарантий безопасности, но содержал "вопрос о том, что давайте 50 на 50 все делить".

"Я сказал, что не пойду на это и не дам министрам это подписать. Были встречи с министром финансов, премьер-министром Украины, было много разных встреч... Это невозможно просто. Мы не можем просто делить 50 на 50, не понимая, что нас ожидает впереди. Если бы стоял вопрос, что давайте делить 50 на 50 то, что оккупировано, мы помогаем вам восстановить – давайте делить – это предметный разговор. Было бы понятно, что вы даете", – описал Зеленский первое предложение американцев и причины, по которым он отказался принять его.

Относительно американской помощи, по словам Зеленского, сейчас поставки в рамках ранее объявленных пакетов продолжаются. Однако о новой помощи Штаты не объявляли.

Напомним, также Зеленский подчеркнул, что готов покинуть пост президента ради вступления Украины в НАТО.

Кроме того, глава государства отметил, что на этой неделе завершить войну невозможно. Ранее соответствующее заявление по поводу надежд Трампа сделали в Белом доме.

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