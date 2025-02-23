'Ничего не остановлено, но новое не провозглашено': Зеленский – о производстве оружия и помощи США

Военная помощь Украине от США продолжает поступать, поставки в рамках выделенных предыдущей администрацией президента США на данный момент не остановлены. Однако о новых пакетах Вашингтон не объявляет.

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Поэтому Украина продолжает наращивать собственное производство оружия – и имеет довольно неплохие успехи. О некоторых достижениях в этом направлении за прошлый год рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 23 февраля, сообщает корреспондент OBOZ.UA с места событий.

По словам главы государства, помощь, выделенная администрацией президента США Джо Байдена, продолжает поступать и после завершения его президентской каденции.

"Сейчас помощь есть. Но надо справедливо отметить, эта помощь старая, еще с прошлых времен. Мы благодарны, что ее не остановили, но из-за замедления поставок она еще идет", – сказал Зеленский.

По словам президента, "в пути" еще около 15 млрд долларов. В частности, эти деньги пошли в оружие и разные технические средства.

В то же время, новая помощь США не анонсирована. Если она и будет, предположил Зеленский, то в привязке к соглашению по украинским ископаемым, на подписании которого настаивает новая администрация в Белом доме.

"Ничего не остановлено, но ничего нового и не провозглашено. А чтобы что-то новое было, я так логику понял этого соглашения, нужно понимать, а как новое вы будете отдавать. Поэтому я так и реагирую на старые долги, если это о новом. Мы готовы проговорить формат, что мы получаем и как мы отдаем. Мы готовы это проговорить в этом соглашении", – подчеркнул глава государства.

Украине, по его словам, будет сложно без помощи США. Однако наше государство готовится к разным вариантам развития событий.

"Пока новой помощи нет, а мы как-то живем. Оружие идет. Мы ищем разные варианты. Мы увеличили производство", – объяснил Зеленский.

По словам главы государства, в прошлом году Украина изготовила 154 артиллерийских системы.

"Это рекорд. Потому что за год 154 артсистемы, по нашему мнению, это больше, чем за 2024 год, сделали все страны НАТО вместе. Я считаю, что это очень серьезный скачок. В этом году мы попытаемся сделать больше", – сказал Зеленский.

Также он отметил наращивание собственного производства беспилотных систем.

"Я говорил, что мы сделаем миллион дронов. Мы сделали FPV 2,2 миллиона в прошлом году плюс 100 тысяч дальнобойных. Мы сделаем больше в этом году. Это нам помогает выживать. Да, это не заменяет помощь США, но это и не является целью: заменить помощь партнеров. С помощью лучше", – отметил президент.

Деньги на развитие собственного производства оружия в Украине в прошлом году поступали в пропорциях: 30% от США, 30% – страны Европы, 40% – Украина. В этом году, прогнозирует Зеленский, вклад Украины в производство составит не менее 50%.

"Да, у нас может быть дефицит, но мы будем бороться с ним", – резюмировал глава государства.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не признает долг перед США и раскрыл детали соглашения по поводу полезных ископаемых.

Также он перечислил гарантии безопасности, необходимые Украине для достижения крепкого и справедливого мира.

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