На этой неделе завершить войну невозможно, – Зеленский

Полномасштабная война России против Украины не закончится на этой неделе. Сперва нужно обсудить и утвердить гарантии безопасности для нашей страны.

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Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье, 23 февраля, в рамках форума "Украина. Год 2025". Событие транслировалось онлайн на YouTube-канале Офиса президента.

Зеленского попросили прокомментировать слова американского лидера Дональда Трампа (тот недавно заявил, что "готов на этой неделе завершить согласование мирных позиций с россиянами").

"На этой неделе завершить эту войну невозможно – с гарантиями для Украины. По крайней мере, я, честно говоря, не знаю, как без наших встреч можно это сделать на сегодня", – ответил Зеленский.

Он имеет ввиду, что союзники еще не обсудили гарантии безопасности, предметных встреч по этой теме не было.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лично у него после разговоров с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным появилась надежда на прекращение войны.

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