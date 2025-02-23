'Мы видим момент, когда войну можно остановить': в ОП заявили о втором этапе переговоров с США

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министерша экономики Юлия Свириденко в воскресенье, 23 февраля, будут иметь новый раунд переговоров с представителями США. В Киеве "видят момент, когда войну можно остановить" при наличии гарантий безопасности.

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Об этом Ермак и Свириденко сообщили на форуме "Украина. Год 2025". "Мы делаем все необходимое, чтобы не лишиться поддержки всех партнеров. Не все эти отношения всегда просты. Но все наши партнеры глобально с нами", – сказал Ермак.

Также глава Офиса президента отметил важность гарантий безопасности:

Мы сегодня видим момент, когда эту войну можно остановить. Но важны гарантии безопасности, которыми будет обеспечено прекращение боевых действий".

При этом глава Офиса президента сказал, что "никаких компромиссов с нашей территориальной целостностью, независимостью и суверенитетом".

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Свириденко на форуме "Украина. Год 2025" рассказала, что Украина ведет переговоры с США по разработке и переработке критически полезных ископаемых, привлекая инвестиции в эту отрасль. По ее словам, под российской оккупацией находятся ресурсы около 350 млрд долларов, которые могут использоваться врагом.

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