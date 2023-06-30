Премьер Грузии назвал 'настоящим другом' Орбана, поддерживающего Россию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана настоящим другом своей страны. Он попросил депутата Романа Гоциридзе "контролировать свои слова", когда тот говорит об Орбане.

Видео дня

Об этом пишет Грузия Online. Отмечается, что Гарибашвили подчеркнул, что Орбан является "настоящим другом" Грузии и ее "убежденным сторонником в Евросоюзе".

"Я услышал оскорбительное заявление одного из ораторов в адрес нашего друга Орбана. Это предосудительный факт. Господин Роман, я призываю вас быть корректными, когда вы говорите о господине Орбане. Господин Виктор Орбан – настоящий друг нашей страны. Он нас поддерживает, поддерживает вступление нашей страны в НАТО, в Европейский Союз, и он один из наших стойких сторонников в Европейском Союзе. Пожалуйста, контролируйте свои слова, когда упоминаете господина Орбана", – сказал Гарибашвили.

К слову, ранее депутат Гоциридзе называл Орбана чертом.

В начале июня Орбан заявил, что контрнаступления ВСУ нельзя допустить. Тогда его очень "обеспокоило", что Украина может понести потери: Орбан заявил, что контрнаступательная украинская операция якобы станет "кровавой бойней", и подчеркнул, что "наступающая сторона понесет большие потери, чем обороняющаяся".

Перед тем же "друг Путина" также выступал с заявлением, что украинцам на поле боя не победить. По его словам, военные действия Украины обречены, а дальнейшая помощь якобы приведет только к новым жертвам.

При этом, по мнению Орбана, "неважно, кто к кому вторгся".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Орбан заявил, что не считает российского президента Владимира Путина военным преступником, он также назвал ордер на арест российского диктатора, выданный Международным уголовным судом, "неуместным". В то же время глава венгерского правительства отметился рядом скандальных заявлений об Украине и российской агрессии.