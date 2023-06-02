Орбан заявил, что контрнаступления ВСУ нельзя допустить: у Зеленского ответили

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что контрнаступления украинской армии на поле боя допустить нельзя. Он аргументировал свои слова тем, что эта операция якобы станет "кровавой бойней", и подчеркнул: "наступающая сторона несет большие потери, чем обороняющаяся".

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Орбан, известный как друг российского диктатора Владимира Путина, сославшись на свой "полуторагодовалый военный опыт", выдал, что "Киев может потерять больше военных, чем Москва". Об этом венгерский политик говорил в эфире радио Kossuth.

"Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы достичь прекращения огня и начала мирных переговоров", – резюмировал он.

Также Орбан традиционно пожаловался, что ему трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который выступает за мир, и заявил, что пока он находится у власти, Венгрия не будет воевать с Россией.

Реакция Украины

На заявление Орбана уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Спикер ведомства Олег Николенко в своем Facebook напомнил, что украинская сторона четко обозначила свою позицию: мирные переговоры могут быть возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины.

По его словам, прекращение огня без выполнения этого условия приведет к замораживанию войны и позволит России перегруппироваться и накопить силы, чтобы начать новую волну агрессии.

"Более того, ежедневные российские ракетные атаки и атаки дронами по украинским городам доказывают, что в Москве не рассматривают других сценариев, кроме как продолжать войну", – подчеркнул представитель МИД.

Что касается жалоб Орбана, что ему трудно быть единственным премьером, выступающим за мир, Николенко отметил, что тот может облегчить ситуацию, начав действовать.

"К примеру, осудить российскую агрессию, требовать от Москвы прекратить войну и вернуть российскую армию на российскую территорию, присоединиться к мерам международной изоляции России, не подрывать единство в ЕС", – предложил представитель Украины.

Напомним: ранее венгерский премьер также заявил, что Украине якобы не удастся победить страну-террориста Россию в войне. По его словам, военные действия нашего государства обречены, а дальнейшая помощь якобы приведет только к новым жертвам.

В Министерстве иностранных дел уже отреагировали на скандальное заявление Орбана, отметив, что он снял ответственность с России за ее агрессию против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также на скандальное заявление Орбана отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что президент России Владимир Путин недооценил решимость украинцев и готовность Запада оказывать им помощь;

– министры обороны стран-членов Европейского Союза также не согласны с теми, кто утверждает, что Украина не может выиграть эту войну. Там уверены, что у Украины дела идут хорошо и она способна себя защитить.

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