Премьер Эстонии может заменить Борреля и возглавить дипломатию ЕС – Politico

Премьер Эстонии Кая Каллас после выборов в Европейский парламент может стать верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности. Женщина займет эту должность вместо Жозепа Борреля.

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Так сообщает Politico, ссылаясь на собственные источники. По данным издания, Урсула фон дер Ляйен сохранит должность главы Еврокомиссии, Роберта Метсола останется президентом Европарламента, а глава правительства Дании Мэтте Фредериксен станет новой президентом Совета ЕС.

Это – "команда мечты", цитирует издание свой источник из европейских дипломатов. Также "это было бы очень мощным сигналом" о важности стран Восточной Европы для всего ЕС – на высших постах ЕС пока нет представителей Востока. Кроме того, на фоне агрессии РФ, именно страны Восточной Европы должны получить ведущие позиции в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, Кайя Каллас занимает проукраинские позиции. Именно она подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому свитшот с символической надписью "kaitsetahe", характеризующей украинцев и эстонцев. В этой обновке украинский лидер выступил в парламенте Эстонии.

Также именно Каллас неоднократно заявляла, что страна-агрессор Россия в ближайшие годы может представлять серьезную угрозу восточному флангу Североатлантического Альянса. По ее мнению, у Европы не более пяти лет, чтобы подготовиться к возможной военной угрозе со стороны Москвы.

Хотя Кремль надеется, что сможет продержаться в войне на истощение дольше Киева, Кая Каллас верит, что помощь Запада поможет Украине выиграть. В свою очередь в Эстонии глава государства заявил, что Украина должна выиграть битву у России, поскольку речь идет о выживании украинского народа.