Премьер Эстонии подарила Зеленскому свитшот с символической для украинцев надписью: что значит kaitsetahe

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому свитшот с символической надписью, характеризующей украинцев и эстонцев. В "обновке" он выступил в парламенте страны.

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Кофту с надписью "kaitsetahe" лидеру украинцев вручили непосредственно перед тем, как он обратился к парламентариям. Что означает иностранное слово Владимир Зеленский рассказал в рамках своей мощной речи.

"Когда я сегодня к вам шел в парламент, этот свитшот мне подарила госпожа премьер-министр. Она сказала, что смысл этого слова – kaitsetahe – что этот смысл объединил многих эстонцев. Это то, что запечатлено в сердце многих украинцев – воля к защите – kaitsetahe", – объяснил Зеленский, выступая перед эстонцами.

Кая Каллас вручила лидеру независимой страны свитшот в стиле милитари, зная, что другой одежды он почти не носит с начала полномасштабной войны.

Белое слово "kaitsetahe" красовалось у него на груди. В подобных вещах Владимира Зеленского можно увидеть часто. Обычно это кофты с гербом, лаконичным надписью или флагом Украины.

Напомним, что в Эстонии глава государства заявил, что Украина должна выиграть битву у России, потому что речь идет о выживании украинского народа.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский призвал Запад усилить поддержку Украины. Он подчеркнул, что Вооруженным силам Украины нужно больше снарядов, и они пойдут вперед.