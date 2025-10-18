Представитель Белого дома: США устают от войны в Украине, терпение Трампа и американцев на грани

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты уже чувствуют усталость от российско-украинской войны. В администрации президента Дональда Трампа констатировали, что российская агрессия длится слишком долго.

В то же время там отметили, что Трамп по-прежнему хочет дипломатическим путем урегулировать конфликт. Об этом в эфире канала Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам представителя Белого дома, президент США "не щадит самого себя ради мира". При этом Левитт подчеркнула, что Соединенные Штаты уже чувствуют усталость из-за того, что война в Украине длиться слишком долго.

Она напомнила, как настойчиво Трамп добивался прекращения огня в секторе Газа и назвала "чудесным облегчением" освобождение израильских заложников, которых еще с октября 2023 года удерживали боевики ХАМАС.

"Это длится слишком долго, слишком много невинных людей погибло, и Соединенные Штаты Америки очень устали от этого. Хватит! Обе стороны должны признать реальность ситуации на местах прямо сейчас и прийти к мирному соглашению, потому что терпение президента Трампа и американского народа иссякает из-за этой войны" – сказала Левитт.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Москву и Киев "немедленно прекратить войну" и "вернуться домой". Остановить боевые действия, по мнению американского лидера, следует по линии боевого столкновения.

Ранее сообщалось, что 16 октября Донльд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. После этого американский лидер анонсировал собственную встречу с главарем Кремля в Венгрии уже в течение двух недель.

Как сообщал OBOZ.UA, целью переговоров станет попытка найти путь к завершению войны между Россией и Украиной. По словам Трампа, на следующей неделе состоятся встречи советников высокого уровня с обеих сторон.

