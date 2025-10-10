'Предложили несколько сильных соглашений в области обороны': Зеленский анонсировал визит украинской делегации в США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке визита украинской правительственной делегации в Соединенные Штаты Америки. Во время переговоров стороны планируют обсудить несколько оборонных соглашений, направленных на укрепление безопасности обеих стран.

Об этом сообщил Владимир Зеленский. По его словам, украинская сторона уже предложила США несколько "сильных соглашений" в сфере обороны, способных углубить стратегическое партнерство между странами.

В состав делегации войдут премьер-министр Украины, руководитель Офиса президента, уполномоченный по санкционной политике и представители Минобороны и СНБО.

Визит станет частью более широкой международной стратегии, которая охватывает три направления: аудит выполнения договоренностей по оборонной помощи, усиление энергетической устойчивости и развитие сотрудничества со странами Европы. Во время совещания президент также акцентировал на важности привлечения инвестиций в совместное производство вооружения и активизации программ PURL и SAFE, которые позволяют закупать ракеты для систем Patriot и Himars.

Также президент сообщил, что достигнуты договоренности с Норвегией и Нидерландами по энергетической поддержке. До конца года Украина готовится открыть все кластеры переговоров с ЕС относительно членства.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал визит украинской делегации в Соединенные Штаты. Во время рабочей поездки представители украинской власти поднимут вопросы ПВО, энергетики и конфискации замороженных активов РФ. Делегация отправится в Штаты в начале следующей недели.

Также OBOZ.UA сообщал, что президент в очередной раз подтвердил, что во время своего последнего разговора с президентом США Дональдом Трампом он поднимал вопрос предоставления крылатых ракет Tomahawk. Глава государства подчеркнул, что такое оружие может усилить Украину.

