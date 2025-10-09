В центре внимания ПВО, энергетика и замороженные активы РФ: Зеленский рассказал о предстоящем визите украинской команды в США

Президент Владимир Зеленский анонсировал визит украинской делегации в Соединенные Штаты. В ходе рабочей поездки представители украинской власти поднимут вопросы ПВО, энергетики и конфискации замороженных активов РФ.

Делегация направится в Штаты в начале следующей недели. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Сотрудничество с США продолжается

По словам Зеленского, на переговоры с Соединенными Штатами поедет команда во главе с премьер-министром Юлией Свириденко вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и уполномоченным президента по санкционной политике Владиславом Власюком.

"Темы: ПВО, энергетика, санкционные шаги, переговорный трек. Вопросы замороженных активов из США также будут обсуждаться. Идет также подготовка по продолжению работы коалиции желающих. Мы будем готовить на октябрь – ноябрь ответные наши действия, встречи и результаты", – проинформировал украинский президент.

