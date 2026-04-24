Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 – медиа

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен пригласить российского диктатора, главаря Кремля Владимира Путина на саммит лидеров G20. Встреча "Большой двадцатки" в этом году состоится в декабре в Майами, США, на гольф-курорте американского лидера.

Как сообщает The Washington Post, об этом заявил неназванный представитель администрации Трампа. По его словам, приглашение Путину еще не отправлено.

Трамп не знает, но не против

Ранее Трамп"четко дал понять, что Россия может участвовать во всех заседаниях "Большой двадцатки", поскольку США сосредоточены на проведении успешного и продуктивного саммита",цитирует издание неофициальное заявление Госдепа США.

"Сейчас официальных приглашений не направлялось, но Россия является членом "Большой двадцатки" и будет приглашена к участию в министерских встречах и саммите лидеров", – заявил высокопоставленный чиновник из администрации Трампа.

По словам самого Трампа, ему ничего неизвестно о приглашении Путина на саммит, однако американский лидер не будет против. В то же время президент США добавил, что сомневается в том, что российский диктатор приедет.

Путин знает, но не определился

Отдельно издание отмечает, что информация чиновника администрации Трампа не совсем корректна – приглашение не будет отправлено, а уже отправлено. Это якобы подтверждают в Кремле.

Но пока не ясно, примет ли российский диктатор приглашение.

"Россия участвовала в каждом саммите на должном уровне. Решение о формате нашего участия будет принято ближе к саммиту", – цитирует WP пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Что предшествовало

G-20 – это межправительственный форум, в который входят представители крупнейших экономик мира. Саммит, который проводится ежегодно, является возможностью для мировых лидеров обсудить насущные глобальные проблемы. Россия не участвует в саммитах G-20 с 2019 года.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в прошлом году в Белом доме заявили, что на саммит "Большой двадцатки" могут пригласить и Путина, и китайского диктатора Си Цзиньпина. Сам Трамп тогда говорил, что россияне и китайцы на саммите "могли бы выступить в роли наблюдателей".

