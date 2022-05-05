Правительство Венгрии – об обстрелах Закарпатья: правильно, что не разрешили транспортировать Украине оружие

Венгерские чиновники убеждены, что приняли правильное решение, запретив через свою территорию транспортировать вооружение Украине. Так там прокомментировали первый с начала войны ракетный обстрел Россией Закарпатья 3 мая.

Мнением, в частности, поделился государственный секретарь по вопросам информации Министерства иностранных дел Венгрии Томаш Менцер. Его слова цитирует Infopost.

"Эта атака свидетельствует о том, что мы приняли верное решение, когда не захотели отправлять оружие на войну", – высказался он.

По его убеждению, перевозки военных грузов через венгерско-украинскую границу могут стать целями для атак российских захватчиков.

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Представитель МИД Венгрии заверил, что постоянно находится на связи с посольством страны в Ужгороде.

Вместе с тем Менцер подверг сомнению пакет санкций Европейского Союза в отношении нефти и газа из РФ. По его словам, позиция Венгрии остается четкой: венгерское правительство якобы не может поддерживать санкции на такой импорт, "потому что народ не должен платить цену войны".

Напомним: 3 мая российская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце на Мукачевщине. К счастью, тогда никто не пострадал.

Глава Закарпатской областной военно-гражданской администрации Виктор Никита подчеркнул, что оккупанты обстреляли горный район ракетами с осколочно-фугасной боевой частью, которые прежде всего предназначены для поражения людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что Венгрия знала о готовящемся нападении РФ на Украину. Однако официальный Будапешт поспешил отвергнуть эти заявления и назвал их необоснованными.