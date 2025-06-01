'Позиция максимально четкая': Кислица заявил, что США настаивают на безусловном прекращении огня

Позиция Соединенных Штатов по ситуации в Украине остается твердой. Вашингтон заявил в ООН, что боевые действия должны быть остановлены немедленно и без каких-либо предпосылок.

Видео дня

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в комментарии Укринформу. По его словам, позиция партнеров максимально четкая.

"Два подряд заявления Соединенных Штатов в Совбезе показывают, что их позиция максимально четкая: прекращение огня должно быть безусловным и немедленным", - отметил Кислица.

Он также напомнил, что Киев уже давно заявлял о готовности прекратить огонь, однако именно Россия в Стамбуле отвергла такую возможность. По его словам, Вашингтон через представителей в ООН подчеркнул, что Украина не является препятствием для установления мира.

"Важно также, что Вашингтон через своих представителей в Нью-Йорке заявил: Украина не является преградой для установления режима безусловного прекращения огня", – подчеркнул первый заместитель главы МИД.

Он также добавил, что выступления американских дипломатов имеют особое значение накануне запланированной встречи в Стамбуле 2 июня, и в Совете Безопасности озвучиваются не частные мнения, а официальная позиция государств.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вновь заявил, что Украина ждет от России "меморандум" ко второму раунду переговоров: его, вопреки заверениям Путина во время последнего телефонного разговора с Трампом, до сих пор не получили ни Киев, ни Вашингтон.

В России ранее назвали "неконструктивными" требования Украины передать текст "меморандума", несмотря на то, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что передал россиянам украинский меморандум еще 28 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 мая Песков заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским и Трампом, однако якобы только после "достижения результата на переговорах делегаций" Украины и РФ. Спикер Кремля добавил, что РФ признает, что будущее безопасности Европы "нужно обсуждать с европейцами", но "в Стамбуле будут переговоры именно между Россией и Украиной".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!