'Говорили о глобальных вещах': Зеленский заявил, что договорился с Трампом о ракетах для Patriot

Украина получит от США ракеты PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом договорились на Всемирном экономическом форуме в Давосе лидеры стран Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Такую новость Зеленский сообщил во время общения с молодежью на втором Национальном Форуме талантливой молодежи. Он ответил на вопрос о результатах визита в Давос.

"Я общался с президентом Трампом, и получил, не буду говорить, сколько ракет PAC-3 для Patriot", – сказал президент.

По его словам, визит в Давос имел целью как глобальные вопросы, так и решение конкретных задач, связанных с развитием страны.

"Мы говорили о глобальных вещах, но мы решили вопрос, который четко соответствует, для чего я туда поехал", – сказал Зеленский.

Напомним, подводя итоги поездки на форум в Давос, президент отметил, что среди прочего были достигнуты договоренности о новом пакете военной помощи для защиты Украины от российских дронов и ракетных атак.

Деталей относительно того, какое именно вооружение/боеприпасы получат Силы обороны, он не раскрыл, но, вероятно, речь идет о закупке ракет для имеющихся в Украине комплексов через программу PURL.

Переговоры с Трампом

В Давосе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом, которую глава государства оценил как "успешную". Прежде всего он отметил, что переговоры позволили Киеву усилить украинскую систему ПВО на фоне жестоких российских атак.

По словам Зеленского, во время встречи обсуждались сложные вопросы завершения войны, а также была достигнута предварительная договоренность о трехсторонней встрече с участием российской делегации. Такие заявления глава государства сделал, отвечая на вопросы журналистов от различных украинских медиа.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу в Эмиратах с участием Украины, США и государства-агрессора России. Инициатором этих переговоров был Вашингтон.

