'Появился и все испортил': премьер Чехии обвинил Бориса Джонсона в срыве мирного соглашения между Украиной и РФ в 2022 году

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш обвинил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в срыве мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, это произошло в апреле 2022 года. Он выразил убеждение, что договоренность о прекращении войны якобы была достигнута.

Заявления прозвучали во время субботнего эфира на телеканале NOVA. Именно там чешский премьер публично поделился своим видением событий весны 2022 года и роли западных политиков в переговорах. Ситуация, по его словам, изменилась после вмешательства тогдашнего британского премьера, и боевые действия продолжились.

"Мирное соглашение было близко еще в апреле 2022 года, пока не появился Борис Джонсон, и конфликт продолжился", – сказал Бабиш. Он одновременно добавил, что надеется на завершение войны в будущем.

Переговоры и оборона

Премьер Чехии заявил, что для прекращения войны ведущие европейские лидеры должны вести диалог с Трампом и Путиным. Он подчеркнул, что Европа не сможет достичь длительного решения без участия США, даже несмотря на обещания американского президента завершить войну.

Бабиш также отметил, что переговоры с российским лидером должны вести именно ключевые европейские политики. Среди них он назвал канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Италии Джорджу Мелони. По его словам, подход к диалогу с Путиным в Европе изменился, ведь раньше визиты отдельных лидеров в Москву вызывали резкую критику.

Отдельно премьер остановился на вопросе оборонных расходов Чехии. Сейчас они составляют 2 процента ВВП, и он не видит необходимости увеличивать их до 5 процентов, хотя признает необходимость выполнять обязательства перед НАТО.

Бабиш сообщил о планах провести аудит оборонных расходов предыдущей власти, повысить зарплаты военным и увеличить количество солдат, в частности для формирования механизированной бригады и развития систем борьбы с беспилотниками.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Борис Джонсон высказался по поводу встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, которая состоялась на Аляске 15 августа. По словам политика, смотреть на это было отвратительно, однако иногда с такими людьми, как глава РФ, все-же нужно разговаривать.

