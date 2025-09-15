'Было отвратительно смотреть': Джонсон раскритиковал встречу Трампа и Путина на Аляске

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался насчет встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, которая состоялась на Аляске 15 августа. По словам политика, смотреть на это было отвратительно, однако иногда с такими людьми как глава РФ все же надо разговаривать.

Об этом Джонсон сказал в комментарии NV. Он подчеркнул, что Владимир Путин является тираном и военным преступником, а встреча с ним не была удачной.

"Путин – военный преступник. Вы знаете, он – бандит. Он – тиран. Так что это было отвратительно. Но иногда с этими людьми надо разговаривать. Удалось ли это? Нет, не удалось", – заявил экс-премьер.

В то же время он считает, что налаживание Трампом отношений с Путиным может помочь убедить последнего пойти на перемирие в Украине. Однако для этого нужно давление на диктатора.

"Есть ли вероятность, что, наладив отношения с Путиным, Трамп сможет убедить Путина заключить перемирие, заморозить войну на текущей линии соприкосновения, принять, что он никогда не захватит всю Украину? Ну, возможно. Это не невозможно. Если мы будем оказывать на него достаточное давление", – добавил Джонсон.

Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский думает об этой встрече на Аляске. Он считает, что переговоры Трампа и Путина были выгодными для российского диктатора. Он получил от американского президента "то, что хотел".

Как сообщал OBOZ.UA, в Куала-Лумпуре (Малайзия) в октябре 2025 года состоится саммит АСЕАН. Туда приглашены, кроме других лидеров, президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин, так что не исключена их встреча и новые переговоры.

